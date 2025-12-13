«Θα ανταποδώσουμε» δηλώνει ο Τραμπ για την επίθεση σε κομβόι στη Συρία με τρεις Αμερικανούς νεκρούς, δείτε βίντεο
Ντόναλντ Τραμπ Συρία

«Θα ανταποδώσουμε» δηλώνει ο Τραμπ για την επίθεση σε κομβόι στη Συρία με τρεις Αμερικανούς νεκρούς, δείτε βίντεο

Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ενέδρα του ISIS, ενώ ανέφερε ότι η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία

«Θα ανταποδώσουμε» δηλώνει ο Τραμπ για την επίθεση σε κομβόι στη Συρία με τρεις Αμερικανούς νεκρούς, δείτε βίντεο
«Είναι επίθεση του ISIS» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ενέδρα στην οποία έπεσε νωρίτερα κομβόι με Σύρους και Αμερικανούς στρατιώτες κοντά στην Παλμίρα, στην κεντρική Συρία, με απολογισμό 3 νεκρούς και 3 τραυματίες «Θα εκδικηθούμε», τόνισε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, ενώ αναφερόμενος στην κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι «πηγαίνουν καλά».


O Τραμπ έκανε και ανάρτηση στο Truth Social, για το περιστατικό, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Θρηνούμε για την απώλεια τριών σπουδαίων Αμερικανών δύο στρατιωτών κι ενός διερμηνέα. Προσευχόμαστε για την τύχτη των τριών τραυματιών που μαθαίνω ότι πηγαίνουν καλά. Ήταν επίθεση του ISIS εναντίον των ΗΠΑ και της Συρίας σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή...».

Νωρίτερα, δύο Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι μια οχηματοπομπή συριακών και αμερικανικών δυνάμεων - μέλη του διεθνή συνασπισμού δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμά το Ισλαμικό Κράτος - δέχθηκε πυρά.

Η αμερικανική αποστολή βρισκόταν στην Παλμύρα, επιβεβαίωσε ο Πάρνελ, για μια «αποστολή υποστήριξης των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατά του ΙΚ/αντιτρομοκρατίας στην περιοχή». «Η επίθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε.

«Δεσμευμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας»

Ο Τομ Μπαράκ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, καταδίκασε την επίθεση. «Θρηνούμε την απώλεια τριών γενναίων Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτικού προσωπικού και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους Σύρους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην επίθεση», δήλωσε ο Μπαράκ σε ανακοίνωσή του. «Παραμένουμε δεσμευμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τους Σύρους εταίρους μας», συμπλήρωσε.

Το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, τόνισε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Κλείσιμο
Πρόκεται για το πρώτο τέτοιο γνωστό περιστατικό που γίνεται σημειώνεται από τότε που ένας ισλαμιστικός συνασπισμός κατέλαβε την εξουσία στη Συρία πριν ένα χρόνο, ανατρέποντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως η επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Παλμύρα «είναι μέρος μιας στρατηγικής των ΗΠΑ για την επέκταση της παρουσίας της στη Συρία», ιδιαίτερα σε ερημικές περιοχές.

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είχε θέσει υπό τον έλεγχό του την ερημική επαρχία της Παλμύρας πριν ηττηθεί το 2019 από τον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ. Παρά την ήττα της τζιχαντιτικής οργάνωσης, μαχητές της, που έχουν υποχωρήσει στην απέραντη συριακή έρημο, συνεχίζουν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σύρου προσωρινού προέδρου Αχμαντ αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε σε αυτόν τον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ.

Αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία είναι αναπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βόρεια Συρία, καθώς και στη βάση αλ Τανφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.
