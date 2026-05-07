Κονγκό: Τουλάχιστον 36 νεκροί σε επιθέσεις ισλαμιστών ανταρτών
Oι επιθέσεις των τζιχαντιστών σημειώθηκαν σε απομονωμένες παραμεθόριες κοινότητες στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Τρίτη σε επιθέσεις ανταρτών των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), που συνδέονται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στο βορειοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους και πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας της αφρικανικής χώρας.

Τουλάχιστον 21 νεκροί ήταν ο απολογισμός επιθέσεων των ADF τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε απομονωμένες παραμεθόριες κοινότητες στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου.

Σήμερα, άλλοι 15 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε επίθεση ισλαμιστών ανταρτών στο χωριό Μπιάκατο της επαρχίας Ιτούρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισε το AFP.

Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) ξεκίνησαν ως αντάρτικο κίνημα στην Ουγκάντα, όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν τις βάσεις τους στα δάση της γειτονικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αναγνωρίζονται από το Ισλαμικό Κράτος ως παράρτημά του. Οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον των ADF, όμως οι επιδρομές της οργάνωσης συνεχίζονται.

Οι επιθέσεις των ADF δεν σχετίζονται με τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της ΛΔ Κονγκό και των ανταρτών του κινήματος Μ23 – που στηρίζεται από τη Ρουάντα – εξαιτίας των οποίων χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.
