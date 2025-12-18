Στα 50 δισ. ευρώ το χρέος των «Ρωσικών Σιδηροδρόμων», κυβερνητική εντολή να πουλήσουν ουρανοξύστη στη Μόσχα

Η κρατική εταιρεία έχει υποστεί μείωση εσόδων εν μέσω μιας απότομης επιβράδυνσης της πολεμικής οικονομίας της Ρωσίας





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση της







Η πώληση συζητήθηκε σε κυβερνητική συνεδρίαση Η επιλογή πώλησης των εντυπωσιακών «Πύργων της Μόσχας», που είναι μέρος του Moscow City, σε στιλ Μανχάταν, συζητήθηκε σε κυβερνητική συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που είχε γνώση των συνομιλιών υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.



Ελήφθη απόφαση ότι η εταιρεία «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι» θα έπρεπε να πουλήσουν τον ουρανοξύστη για να αποπληρώσουν μέρος του χρέους τους και να αποφύγουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές μεταφοράς εμπορευμάτων, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters.







Η εταιρεία και η κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.



Μια πώληση θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση μέρους του χρέους των «Ρωσικών Σιδηροδρόμων», εάν μπορέσουν να βρουν αγοραστή εν μέσω μιας σημαντικής επιβράδυνσης της ρωσικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,0% φέτος, από 4,3% το 2024.



Κλείσιμο



Η επιλογή μετατροπής μέρους του τραπεζικού χρέους σε μετοχές εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, πρόσθεσε η πηγή.



Οι πιστωτές απέρριψαν πρόταση για μετατροπή του χρέους σε μετοχές Η εταιρεία «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι», το υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συζητήσουν την πιθανότητα μετατροπής για έως και τρία χρόνια με την επιλογή επαναγοράς βάσει οικονομικών εγγυήσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε η πηγή.



Ο Αντρέι Κόστιν, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζα VTB, του μεγαλύτερου δανειστή των «Ρωσικών Σιδηροδρόμων», δήλωσε στο Reuters ότι οι πιστωτές απέρριψαν πρόταση για μετατροπή χρέους 400 δισεκατομμυρίων ρουβλιών σε μετοχές.



Εντολή στην εταιρεία «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι» να πωλήσει τον ουρανοξύστη 62 ορόφων που διαθέτει στο κέντρο της Μόσχας , για να μπορέσει να αποπληρώσει μέρος του χρέους της ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, έδωσε η ρωσική κυβέρνηση, όπως δήλωσαν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση της Ρωσίας συζητά τρόπους να στηρίξει τον μεγαλύτερο εμπορικό εργοδότη της Ρωσίας.Η κρατική εταιρεία «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι», που αποτελεί μονοπώλιο στον τομέα αυτό, απασχολεί περίπου 700.000 άτομα και έχει υποστεί μείωση εσόδων εν μέσω μιας απότομης επιβράδυνσης της πολεμικής οικονομίας της Ρωσίας, ενώ το κόστος του χρέους έχει εκτοξευθεί, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων των τελευταίων δύο δεκαετιών.Η επιλογή πώλησης των εντυπωσιακών «Πύργων της Μόσχας», που είναι μέρος του Moscow City, σε στιλ Μανχάταν, συζητήθηκε σε κυβερνητική συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που είχε γνώση των συνομιλιών υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.Ελήφθη απόφαση ότι η εταιρεία «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι» θα έπρεπε να πουλήσουν τον ουρανοξύστη για να αποπληρώσουν μέρος του χρέους τους και να αποφύγουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές μεταφοράς εμπορευμάτων, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters.Μία από αυτές ανέφερε ότι η εταιρεία έλαβε εντολή να πουλήσει το κτήριο σε τιμή όχι μικρότερη από την τιμή αγοράς του 2024, την οποία οι ρωσικές εφημερίδες Kommersant, Vedomosti και RBC ανέφεραν ότι ήταν 193,1 δισεκατομμύρια ρούβλια (2,42 δισεκατομμύρια δολάρια).Η εταιρεία και η κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.Μια πώληση θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση μέρους του χρέους των «Ρωσικών Σιδηροδρόμων», εάν μπορέσουν να βρουν αγοραστή εν μέσω μιας σημαντικής επιβράδυνσης της ρωσικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,0% φέτος, από 4,3% το 2024.Δεν έχει ληφθεί απόφαση για άλλα μέτρα που συζητήθηκαν νωρίτερα, όπως η αύξηση των τιμών μεταφοράς εμπορευμάτων, η αναδιάρθρωση του χρέους, οι κρατικές επιδοτήσεις και η μείωση ή η αναβολή των πληρωμών φόρων, ανέφερε μία από τις πηγές.Η επιλογή μετατροπής μέρους του τραπεζικού χρέους σε μετοχές εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, πρόσθεσε η πηγή.Η εταιρεία «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι», το υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συζητήσουν την πιθανότητα μετατροπής για έως και τρία χρόνια με την επιλογή επαναγοράς βάσει οικονομικών εγγυήσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε η πηγή.Ο Αντρέι Κόστιν, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζα VTB, του μεγαλύτερου δανειστή των «Ρωσικών Σιδηροδρόμων», δήλωσε στο Reuters ότι οι πιστωτές απέρριψαν πρόταση για μετατροπή χρέους 400 δισεκατομμυρίων ρουβλιών σε μετοχές.

Το Moscow City είναι ένα σύμπλεγμα ουρανοξυστών στις όχθες του ποταμού Μόσχοβα, όπου στεγάζονται μεγάλες ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της VTB Bank, καθώς και κυβερνητικά υπουργεία.



Η «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι» είχαν σχεδιάσει να μεταφέρουν τα κεντρικά τους γραφεία στον ουρανοξύστη και να καλύψουν την τιμή αγοράς πουλώντας άλλα ακίνητα γραφείων στη Μόσχα, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ.