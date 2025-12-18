Νεκρός στο δυστύχημα με το Cessna στη Βόρεια Καρολίνα ο πρώην οδηγός του NASCAR Γκρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του

Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Συνολικά επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή ενός Cessna C550 στη Βόρεια Καρολίνα - Το αεροσκάφος κατέπεσε για άγνωστο λόγο κατά τη προσγείωση
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, όταν ένα αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.
Μεταξύ των θυμάτων είναι ο πρώην οδηγός αγώνων NASCAR Γκρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του.
Το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville γύρω στις 10:15 το πρωί (τοπική ώρα, 17:15 στην Ελλάδα). Από τη συντριβή προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά.
Ο 56χρονος Μπιφλ κέρδισε 19 αγώνες κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του. Το 2023 ανακηρύχθηκε ένας από τους 75 σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία των αγώνων NASCAR ενώ είχε διαθέσει το ελικόπτερό του για επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής πλημμυροπαθών στη Βόρεια Καρολίνα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν το 2024.
Το Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κόμβο των αυτοκινητοδρόμων I-77 και I-40 και απέχει περίπου 10 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης και 40 μίλια από τη Σάρλοτ.
BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) December 18, 2025
Plane crash rocks Statesville Regional Airport in North Carolina, emergency teams rush to the crash site.— PressTV Extra (@PresstvExtra) December 18, 2025
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/yYbj3DX7SN
