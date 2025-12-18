Ο Γουίτκοφ θα συναντήσει στο Μαϊάμι τους ΥΠΕΞ Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας για τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας στη Γάζα
Πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου συνάντηση των μεσολαβητών επί αμερικανικού εδάφους από την υπογραφή της συμφωνίας τον Οκτώβριο
Συνάντηση με αντικείμενο την επόμενη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και κορυφαίων αξιωματούχων από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Axios.
Όπως ανέφεραν αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και δύο ακόμη πηγές με άμεση γνώση των διεργασιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι τρεις χώρες που διαμεσολαβούν στις συνομιλίες εκτιμούν ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς καθυστερούν σκόπιμα την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, επιδιώκοντας τη διατήρηση του υφιστάμενου status quo.
Πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου συνάντηση των μεσολαβητών επί αμερικανικού εδάφους από την υπογραφή της συμφωνίας τον Οκτώβριο. Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση κοινής γραμμής για τα επόμενα βήματα και η άσκηση συντονισμένης πίεσης προς το Ισραήλ και τη Χαμάς, ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
Στη συνάντηση με τον Γουίτκοφ αναμένεται να συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Αλ Θανί, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Βάσει της συμφωνίας για τη Γάζα, η Χαμάς καλείται να αποδεχθεί την αποχώρησή της από την εξουσία στον θύλακα, την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού.
Από την πλευρά του, το Ισραήλ οφείλει να επαναλειτουργήσει το πέρασμα της Ράφα προς και από την Αίγυπτο και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει περαιτέρω αποχώρηση των IDF, ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης και σχηματισμό παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης στη Γάζα.
Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να οριστικοποιήσει τα σχέδιά του για τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και την ανακοίνωση της τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνουν εντός Ιανουαρίου, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο.
Σημειώνεται ότι, η αμερικανική κυβέρνηση απέστειλε το περασμένο Σαββατοκύριακο αυστηρό μήνυμα προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι η εξόντωση ανώτατου στρατιωτικού στελέχους της Χαμάς συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ του επισήμανε ότι πρέπει να αποδειχθεί «καλύτερος εταίρος» στο ζήτημα της Γάζας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.
