Τουλάχιστον 32 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στη Ζαπορίζια, δείτε βίντεο
Eπλήγησαν μεταξύ άλλων μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, προκάλεσαν χθες Τετάρτη τον τραυματισμό περισσότερων από 30 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.
Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φιόντοροφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και τα περίχωρα της πόλης.
Νωρίτερα το απόγευμα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για 30 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου επλήγησαν μεταξύ άλλων «μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα».
Σε εικόνες από την πληγείσα περιοχή, τις οποίες εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε οκταώροφη πολυκατοικία.
Σύμφωνα με τον Φιόντοροφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη από ρωσικό drone στην κοινότητα Κουσουχούμ, νότια της Ζαπορίζια.
Η πόλη Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους, με την πρώτη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων να απέχει σήμερα λιγότερο από 30 χιλιόμετρα.
In Zaporizhzhia, the Russian army attacked a residential building. Apartments are on fire, and civilians are trapped under the rubble.— Денис Казанський (@den_kazansky) December 17, 2025
All peace initiatives find one answer from Putin: mass murder of Ukrainian civilians. pic.twitter.com/IXtaoNxx6E
Zaporizhzhia right now. Russian "doves of peace" hit 2 high-rise buildings. At least 21 people were injured, including a child.— Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) December 17, 2025
Who could possibly still believe Russia wants peace? pic.twitter.com/IfZg83PG52
