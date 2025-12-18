Τουλάχιστον 32 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στη Ζαπορίζια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ζαπορίζια Ρωσία

Τουλάχιστον 32 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στη Ζαπορίζια, δείτε βίντεο

Eπλήγησαν μεταξύ άλλων μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα

Τουλάχιστον 32 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στη Ζαπορίζια, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, προκάλεσαν χθες Τετάρτη τον τραυματισμό περισσότερων από 30 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φιόντοροφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και τα περίχωρα της πόλης.



Νωρίτερα το απόγευμα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για 30 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου επλήγησαν μεταξύ άλλων «μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα».

Σε εικόνες από την πληγείσα περιοχή, τις οποίες εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε οκταώροφη πολυκατοικία.



Κλείσιμο
Σύμφωνα με τον Φιόντοροφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη από ρωσικό drone στην κοινότητα Κουσουχούμ, νότια της Ζαπορίζια.

Η πόλη Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους, με την πρώτη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων να απέχει σήμερα λιγότερο από 30 χιλιόμετρα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης