Συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελλών για την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένο Βασίλειο Κιρ Στάρμερ Brexit Erasmus

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εγκαταλείψει το πρόγραμμα το 2020 στο πλαίσιο του Brexit

3 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ηνωμένο Βασίλειο έφθασε σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες για την επανένταξή του από το 2027 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πανεπιστημιακών ανταλλαγών Erasmus το οποίο εγκατέλειψε το 2020 στο πλαίσιο του Brexit, ανακοίνωσαν από κοινού η βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Η ένταξη στο Erasmus+ είναι μία σημαντική νίκη για τους νέους μας με την άρση των εμποδίων και την διεύρυνση των οριζόντων ώστε κάθε ένας, όποια και αν είναι η καταγωγή του, να έχει την δυνατότητα να σπουδάσει και να εκπαιδευθεί στο εξωτερικό», δήλωσε ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση Νικ Τόμας-Σίμοντς.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ενωση που επιχειρεί η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο 2024, έπειτα από χρόνια έντασης ανάμεσα στους 27 και τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Τόρις στους οποίους ανήκει η πρωτοβουλία και η διαχείριση της διαδικασίας του Brexit.
