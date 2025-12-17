Βενεζουέλα κατά Τραμπ: «Γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» ο αποκλεισμός των πετρελαιοφόρων
Βενεζουέλα κατά Τραμπ: «Γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» ο αποκλεισμός των πετρελαιοφόρων
Το Καράκας απορρίπτει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου κάνοντας λόγο για παράνομο μέτρο που πλήττει το ελεύθερο εμπόριο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας
Με σκληρή γλώσσα αντέδρασε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις και κινούνται προς και από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, το Καράκας απορρίπτει την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» και χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απόλυτα παράλογη». Όπως αναφέρει, το μέτρο συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ελεύθερου εμπορίου και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, δημιουργώντας επικίνδυνα προηγούμενα σε διεθνές επίπεδο.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι οι μονομερείς ενέργειες της Ουάσιγκτον κλιμακώνουν την ένταση και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει αποφάσεις που, όπως επισημαίνει, στερούνται διεθνούς νομιμοποίησης.
