Τραμπ: Ανακηρύσσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η Βενεζουέλα έχει περικυκλωθεί από τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη που έχει συγκροτηθεί ποτέ στη Νότια Αμερική - Mπλοκάρισμα όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις
Την επιβολή «πλήρους και ολοκληρωτικού αποκλεισμού» όλων των πετρελαιοφόρων που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει περικυκλωθεί από τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί ποτέ στη Νότια Αμερική και κατηγορώντας το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο για τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων.
Σε δήλωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται «πλήρως περικυκλωμένη» από μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική ναυτική δύναμη, η οποία, όπως σημειώνει, «θα συνεχίσει να μεγαλώνει». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση που θα δεχθεί το Καράκας θα είναι τέτοια «που δεν έχει ξαναζήσει ποτέ», έως ότου επιστραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες «όλο το πετρέλαιο, η γη και τα περιουσιακά στοιχεία» που, όπως υποστηρίζει, έχουν αφαιρεθεί παράνομα από αμερικανικά συμφέροντα.
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο «παράνομο» και το κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί έσοδα από «κλεμμένα πετρελαϊκά κοιτάσματα» για να χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, «ναρκοτρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, δολοφονίες και απαγωγές». Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για «τρομοκρατία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση ανθρώπων», όπως αναφέρει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως «Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση».
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι δίνει εντολή για «ολικό και πλήρη αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων», τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από τη Βενεζουέλα, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής ή τη χρονική διάρκεια του μέτρου.
Παράλληλα, αναφέρεται στο ζήτημα της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι «παράνομοι μετανάστες και εγκληματίες» που, κατά τον ίδιο, εστάλησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το καθεστώς Μαδούρο κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, επιστρέφονται πλέον «με ταχύ ρυθμό» στη Βενεζουέλα.
«Η Αμερική δεν θα επιτρέψει σε εγκληματίες, τρομοκράτες ή άλλα κράτη να ληστεύουν, να απειλούν ή να βλάπτουν το έθνος μας», αναφέρει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν «ένα εχθρικό καθεστώς» που, όπως λέει, ιδιοποιείται αμερικανικό πετρέλαιο, γη ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Απευθύνει, τέλος, έκκληση για την «άμεση» επιστροφή όλων των επίμαχων περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
