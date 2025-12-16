Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο στη Μόσχα: Νεκρός ένας μαθητής, τραυματίστηκε ο φύλακας
Ο έφηβος ψέκασε με σπρέι πιπεριού στον φύλακα και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα 10χρονο παιδί με καταγωγή από το Τατζικιστάν, πριν συλληφθεί
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στον οικισμό Γκόρκι-2, στην περιφέρεια Οντίντσοβο της Μόσχας. Όπως αναφέρεται, ένας 15χρονος ονόματι Timofey K. εισήλθε στον χώρο του σχολείου και αφού πρώτα ψέκασε με σπρέι πιπεριού τον φύλακα, στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν μαθητή. Ακολούθως, κρύφτηκε σε μια τάξη, όπου παρέμενε μέχρι να συλληφθεί.
"В элитном посёлке Горки-2 Одинцовского гор округа подросток с ножом напал на школу.По предварительным данным, он ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать. Один ученик погиб.— Яна (@perfecta1410) December 16, 2025
На месте работают экстренные службы, 15-лет. нападавшего уже задержали" pic.twitter.com/QWPhY9Coyt
On the social media accounts of 15-year-old Timofey, who attacked a school in the Moscow region, photos were found showing him wearing body armor and patches with the emblem of the Russian neo-Nazi detachment "Rusich," featuring an eight-pointed kolovrat.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025
Before the attack, he… pic.twitter.com/qkb4I4Znaj
Παράλληλα, σε εικόνες που δημοσιεύτηκαν, διακρίνεται ένα κράνος που είχε στη διάθεσή του και στο οποίο είχε γράψει φράσεις, όπως οι «Εθνική επιλογή», «Λοιπόν, έπρεπε να το κάνω, γιατί κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι», «Ας τους σκοτώσουμε», «Σκοτώστε τους Εβραίους, σώστε τη Ρωσία», «Φυλή, πατρίδα, επανάσταση».
On the social media accounts of 15-year-old Timofey K., who attacked a school in the Moscow region with a knife and killed a 4th-grade student, photos were found showing him wearing body armor and patches reading “No Live Matter.”— Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025
The images also show a helmet covered with… pic.twitter.com/aQWfSB8ct1
«Σήμερα το πρωί, σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στον οικισμό Γκόρκι-2 της αστικής περιφέρειας Οντίντσοβο, ανήλικος κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στον φύλακα και σε έναν από τους μαθητές. Ως αποτέλεσμα των τραυμάτων που υπέστη, το παιδί κατέληξε», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία Τύπου της Ανακριτικής Επιτροπής.
Παράλληλα, η Συνήγορος του Παιδιού της περιφέρειας Μόσχας επιβεβαίωσε ότι το θύμα της επίθεσης ήταν μαθητής της δ' τάξης του δημοτικού σχολείου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά το περιστατικό.
❗️Нападение с ножом в школе в Подмосковье: один погиб, двое ранены— СБ. Беларусь Сегодня (@sbbytoday) December 16, 2025
В Успенской средней школе в посёлке Горки-2 (Одинцовский округ) ученик устроил нападение с ножом.
В полицию сообщили, что школьник ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, затем ранил 10-летнего… pic.twitter.com/X2tT5pu0XY
Ο φύλακας του σχολείου τραυματίστηκε κατά την επίθεση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη ή για το αν υπήρξε προηγούμενο επεισόδιο στον χώρο του σχολείου.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.
Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr