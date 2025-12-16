Επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο στη Μόσχα: Νεκρός ένας μαθητής, τραυματίστηκε ο φύλακας

Ο έφηβος ψέκασε με σπρέι πιπεριού στον φύλακα και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα 10χρονο παιδί με καταγωγή από το Τατζικιστάν, πριν συλληφθεί





Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στον οικισμό Γκόρκι-2, στην περιφέρεια Οντίντσοβο της Μόσχας. Όπως αναφέρεται, ένας 15χρονος ονόματι Timofey K. εισήλθε στον χώρο του σχολείου και αφού πρώτα ψέκασε με σπρέι πιπεριού τον φύλακα, στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν μαθητή. Ακολούθως, κρύφτηκε σε μια τάξη, όπου παρέμενε μέχρι να συλληφθεί.











Παράλληλα, σε εικόνες που δημοσιεύτηκαν, διακρίνεται ένα κράνος που είχε στη διάθεσή του και στο οποίο είχε γράψει φράσεις, όπως οι «Εθνική επιλογή», «Λοιπόν, έπρεπε να το κάνω, γιατί κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι», «Ας τους σκοτώσουμε», «Σκοτώστε τους Εβραίους, σώστε τη Ρωσία», «Φυλή, πατρίδα, επανάσταση».



«Σήμερα το πρωί, σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στον οικισμό Γκόρκι-2 της αστικής περιφέρειας Οντίντσοβο, ανήλικος κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στον φύλακα και σε έναν από τους μαθητές. Ως αποτέλεσμα των τραυμάτων που υπέστη, το παιδί κατέληξε», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία Τύπου της Ανακριτικής Επιτροπής.



Παράλληλα, η Συνήγορος του Παιδιού της περιφέρειας Μόσχας επιβεβαίωσε ότι το θύμα της επίθεσης ήταν μαθητής της δ' τάξης του δημοτικού σχολείου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά το περιστατικό.



Ο φύλακας του σχολείου τραυματίστηκε κατά την επίθεση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη ή για το αν υπήρξε προηγούμενο επεισόδιο στον χώρο του σχολείου.



Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.



Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.