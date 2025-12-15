Συνελήφθη 21χρονος στη Γερμανία ως ύποπτος για τον σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Συνελήφθη 21χρονος στη Γερμανία ως ύποπτος για τον σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Οι αρχές ασφαλείας έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ισλαμιστική βία και εφιστούν την προσοχή των πολιτών για τις υπαίθριες αγορές

Συνελήφθη 21χρονος στη Γερμανία ως ύποπτος για τον σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Επίθεση εναντίον υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς στην περιοχή του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, ενδέχεται να απέτρεψε η αστυνομία, η οποία την Παρασκευή συνέλαβε έναν 21χρονο άνδρα με καταγωγή από χώρας της Κεντρικής Ασίας.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην εφημερίδα Volksstimme, επισημαίνοντας ότι η σύλληψη έγινε «προκειμένου να αποτραπεί η εκτέλεση των εκφρασμένων σχεδίων του να επιτεθεί σε μεγάλα πλήθη», ενώ υπάρχει η υποψία για ισλαμιστικό κίνητρο.

Η επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές ασφαλείας εκδίδουν και πάλι προειδοποιήσεις για ισλαμιστική βία και εφιστούν την προσοχή των πολιτών για τις υπαίθριες αγορές.

Πριν από έναν χρόνο, ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοχσέν έπεσε με το αυτοκίνητο στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του.

Το περασμένο Σάββατο αποκαλύφθηκε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάτω Βαυαρία, πιθανόν να σχεδίαζαν επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά και πάλι με ισλαμικό κίνητρο.
