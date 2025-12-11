Τραγωδία στο αεροδρόμιο της Μινεσότα, εκχιονιστικό μηχάνημα χτύπησε και σκότωσε εργαζόμενο catering στο πάρκινγκ
Τραγωδία στο αεροδρόμιο της Μινεσότα, εκχιονιστικό μηχάνημα χτύπησε και σκότωσε εργαζόμενο catering στο πάρκινγκ

Ο εργαζόμενος της LSG Sky Chef χτυπήθηκε από το εκχιονιστικό όχημα Ford F550 στο πάρκινγκ των εγκαταστάσεων της εταιρείας κοντά στον τερματικό σταθμό 2 του αεροδρομίου

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/12) στο πάρκινγκ του Διεθνούς Αεροδρομίου Μινεάπολη-Σαιντ Πωλ στη Μινεσότα, όταν κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας ένα εκχιονιστικό μηχάνημα χτύπησε και σκότωσε έναν εργαζόμενο catering.

Πιο συγκεκριμένα, ο 47χρονος εργαζόμενος χτυπήθηκε από ένα εκχιονιστικό όχημα Ford F550 στο πάρκινγκ των εγκαταστάσεων της LSG Sky Chef (εταιρεία catering για αεροδρόμια) κοντά στον τερματικό σταθμό 2 του αεροδρομίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Metropolitan Airports Commission, Jeff Lea, στο People.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, ενώ οι πρώτοι άνθρωποι που έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος του πρόσφεραν πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο 25χρονος χειριστής του εκχιονιστικού μηχανήματος είχε προσληφθεί από την LSG Sky Chef για να καθαρίσει το χιόνι και δεν είχε καμία σχέση με τις λειτουργίες του αεροδρομίου ή το προσωπικό του. Παρέμεινε στον τόπο του ατυχήματος και συνεργάστηκε με τις αρχές», δήλωσε ο Lea.

Η Αστυνομία της Πολιτείας της Μινεσότα βοηθά την Αστυνομία του Αεροδρομίου MSP στην έρευνα του ατυχήματος.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του θύματος, εν αναμονή της ενημέρωσης των μελών της οικογένειάς του.

Εκπρόσωπος της εταιρείας LSG Sky Chefs τόνισε στο cbs News: «αυτή η απώλεια μας επηρεάζει όλους, ειδικά όσους συνεργάζονταν στενά μαζί του κάθε μέρα».

Τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, η θερμοκρασία ήταν περίπου -4 °C με ελαφριά χιονόπτωση. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν κάποιο ρόλο στο θανατηφόρο ατύχημα.

Περισσότερες από 200 πτήσεις από το αεροδρόμιο Minneapolis–Saint Paul καθυστέρησαν την Τρίτη λόγω των σφοδρών καιρικών συνθηκών.

Η πόλη του Μινεάπολις κήρρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονιού το βράδυ της Τετάρτης.
