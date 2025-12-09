Αντιπρόταση από τη Χαμάς: Καταθέτει τα όπλα και δεσμεύεται για δεκαετή εκεχειρία, ως αντάλλαγμα ωστόσο ζητά την πλήρη απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα

Η πρόταση παρουσιάστηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στο Κάιρο, προκειμένου να «ξεκολλήσουν» οι διαπραγματεύσεις, λέει το Middle East Eye - Αφορά μόνο στη Γάζα, δεν περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη