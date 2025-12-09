Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Απίστευτη φάλαινα μπελούγκα στην Κίνα: Πέταξε νερό σε άνδρα και έσβησε το τσιγάρο που άναψε μπροστά στο ενυδρείο της
Η φαλαίνα «παρενέβη» όταν ο άνδρας φάνηκε να αγνοεί τις παρατηρήσεις για να σβήσει το τσιγάρο
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media το βίντεο με την απίστευτη κίνηση μιας φάλαινας μπελούγκα να «λούσει» έναν άνδρα που άναψε τσιγάρο μπροστά στο ενυδρείο της στην Κίνα.
Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, όλα συνέβησαν στο ενυδρείο της πόλης Νταλιάν.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ένας άνδρας όχι μόνο φαίνεται να ανάβει τσιγάρο αλλά στη συνέχεια να αγνοεί επιδεικτικά τις παρατηρήσεις άλλων ατόμων που του ζητούν να το σβήσει.
Μπροστά σε αυτή την αδιαφορία ήρθε η παρέμβαση της φάλαινας που πέταξε νερό στον άνδρα με αποτέλεσμα το τσιγάρο του να σβήσει.
Όπως διευκρινίστηκε, πάντως, από τη διοίκηση του ενυδρείου, το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε πραγματικές συνθήκες αλλά ήταν μέρος της πρόβας για ένα βίντεο προώθησης των μέτρων πυρασφάλειας.
Σημειώνεται, πάντως, ότι στην Κίνα απαγορεύεται παντού το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους.
At Dalian Ocean World大连圣亚海洋世界, a man ignored staff warnings and kept smoking.— China in Pictures (@tongbingxue) December 7, 2025
Right then, a beluga whale from behind sprayed a water jet—bullseye!—putting out his cigarette in the coolest way possible. pic.twitter.com/0RC1rsE8Bk
