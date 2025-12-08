Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Αττάλεια
Σεισμός Τουρκία Αττάλεια

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Αττάλεια

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Αττάλεια
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σήμερα στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τις πρώτες αναφορές να αναφέρουν ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος του βάθος υπολογίζεται στα 95 χιλιόμετρα.


Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Αττάλεια
