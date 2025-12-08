Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Αττάλεια
Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Αττάλεια
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σήμερα στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τις πρώτες αναφορές να αναφέρουν ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή.
Σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος του βάθος υπολογίζεται στα 95 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.
Σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος του βάθος υπολογίζεται στα 95 χιλιόμετρα.
More Footage: M5.4 earthquake near Antalya, Turkey, widely felt across southwestern Turkey and parts of Cyprus, but no serious damage reported so far. #deprem #sismo #σεισμός https://t.co/poS7F6WsfK pic.twitter.com/DYrd4xhvBU— GeoTechWar (@geotechwar) December 8, 2025
Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα