Φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο στη Νιγηρία οδηγεί σε έρευνα για κύκλωμα εμπορίας οργάνων
Φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο στη Νιγηρία οδηγεί σε έρευνα για κύκλωμα εμπορίας οργάνων
Η αστυνομία σφράγισε ένα ξενοδοχείο και ένα ιδιωτικό νεκροτομείο που φέρονται να ανήκουν σε άνθρωπο που θεωρείται ύποπτος για απαγωγές
Η αστυνομία στην πολιτεία Ίμο της νοτιοανατολικής Νιγηρίας σφράγισε ένα ξενοδοχείο και ένα ιδιωτικό νεκροτομείο που φέρονται να ανήκουν σε άνθρωπο που θεωρείται ύποπτος για απαγωγές, ύστερα από έφοδο το σαββατοκύριακο στην οποία ανακαλύφθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα σε αποσύνθεση, εγείροντας υποψίες για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο Χένρι Οκόγιε δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος έγινε στην αυτόνομη κοινότητα Ουμούχου στην περιφέρεια Νγκορ-Οκπάλα ύστερα από πληροφορίες για τον ύποπτο αυτόν, ο οποίος καταζητείται.
«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία….και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Οκόγιε μετά την έφοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο έχει ξεκινήσει έρευνα για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την κατοικία του υπόπτου και έχει ανακαλύψει περαιτέρω πειστήρια, δήλωσε ο Οκόγιε χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα και επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο Χένρι Οκόγιε δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος έγινε στην αυτόνομη κοινότητα Ουμούχου στην περιφέρεια Νγκορ-Οκπάλα ύστερα από πληροφορίες για τον ύποπτο αυτόν, ο οποίος καταζητείται.
Police Uncover Illegal Mortuary Linked To Organ Harvesting Operation In Imo State pic.twitter.com/QpgQI6ZtKU— Channels Television (@channelstv) December 7, 2025
«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία….και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Οκόγιε μετά την έφοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο έχει ξεκινήσει έρευνα για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την κατοικία του υπόπτου και έχει ανακαλύψει περαιτέρω πειστήρια, δήλωσε ο Οκόγιε χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα και επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα