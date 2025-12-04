Εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα «παντοτινών χημικών» σε δημητριακά σε όλη την Ευρώπη

Μελέτη του PAN Europe εντόπισε έως και 100 φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις TFA σε προϊόντα πρωινού – Οι ειδικού καλούν σε άμεση απαγόρευση των PFAS