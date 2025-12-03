Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το

σήμερα

Η Fabergé είναι μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία κοσμημάτων και χρυσαφικών που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερο από δύο αιώνες και είναι διάσημη για τα αυγά από πολύτιμους λίθους.Ο ύποπτος θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.Σύμφωνα με αναφορές, έχει επίσης κατηγορηθεί για την υποτιθέμενη κλοπή ενός iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου και για την κλοπήγιακαι προϊόντων για τηντωναξίας 100 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας από μια ιδιωτική διεύθυνση την επόμενη μέρα.Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας κλέφτης προσπαθεί να κλέψει κοσμήματα καταπίνοντάς τα. Νωρίτερα φέτος, ένας επίσης 32χρονος κατάπιε ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια της Tiffany & Co. συνολικής αξίας 790.000 δολάρια. Παρακολουθήθηκε στο νοσοκομείο από την αστυνομία του Ορλάντο των ΗΠΑ για αρκετές ημέρες, προτού ανακτηθούν τα αντικείμενα.Το 2014, ένας Πολωνός, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη καταπίνωντας έξι ρολόγια, ένα πιρούνι και ένα κουτάλι. Τα αντικείμενα έπρεπε να αφαιρεθούν χειρουργικά από το στομάχι του.