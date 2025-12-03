Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Ζηλανδία Αυγό Κόσμημα

Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το

Το αυγό που τιτλοφορείται «Octopussy» είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, ενώ ανοίγει για να αποκαλύψει μια μινιατούρα χταπόδι από 18 καράτια χρυσό

Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το
Ένας 32χρονος άνδρας από τη Νέα Ζηλανδία κατηγορείται για κλοπή, αφού φέρεται να έκλεψε ένα μενταγιόν με διαμάντια με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο καθώς το κατάπιε.

Το κλοπιμαίο αντικείμενο – ένα μενταγιόν Fabergé αξίας 19.300 δολαρίωνδεν έχει ακόμη ανακτηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία κλήθηκε στο κοσμηματοπωλείο Partridge Jewellers στο κέντρο του Όκλαντ την περασμένη Παρασκευή και ο 32χρονος άνδρας συνελήφθη στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα. Έχει υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.


Δείτε το μενταγιόν:
Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το
Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το
Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το
Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το
Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το







Κλείσιμο
Το αυγό Fabergé είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοσμηματοπωλείου, και ανοίγει για να αποκαλύψει μια μινιατούρα χταπόδι από 18 καράτια χρυσό.


Το αυγό Octopussy, όπως ονομάζεται, είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του James Bond του 1983, η οποία επικεντρώνεται σε μια περίτεχνη ληστεία αυγών Fabergé. Κεντρικό θέμα της πλοκής της ταινίας είναι μια επιχείρηση λαθρεμπορίου κοσμημάτων που περιλαμβάνει ένα ψεύτικο αυγό Fabergé.





Η Fabergé είναι μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία κοσμημάτων και χρυσαφικών που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερο από δύο αιώνες και είναι διάσημη για τα αυγά από πολύτιμους λίθους.

Ο ύποπτος θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με αναφορές, έχει επίσης κατηγορηθεί για την υποτιθέμενη κλοπή ενός iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου και για την κλοπή προϊόντων για γάτες και προϊόντων για την καταπολέμηση των ψύλλων αξίας 100 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας από μια ιδιωτική διεύθυνση την επόμενη μέρα.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας κλέφτης προσπαθεί να κλέψει κοσμήματα καταπίνοντάς τα. Νωρίτερα φέτος, ένας επίσης 32χρονος κατάπιε ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια της Tiffany & Co. συνολικής αξίας 790.000 δολάρια. Παρακολουθήθηκε στο νοσοκομείο από την αστυνομία του Ορλάντο των ΗΠΑ για αρκετές ημέρες, προτού ανακτηθούν τα αντικείμενα.


Το 2014, ένας Πολωνός, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη καταπίνωντας έξι ρολόγια, ένα πιρούνι και ένα κουτάλι. Τα αντικείμενα έπρεπε να αφαιρεθούν χειρουργικά από το στομάχι του.


Ειδήσεις σήμερα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης