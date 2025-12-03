Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Νέα Ζηλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε μενταγιόν με αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων, καταπίνοντάς το
Το αυγό που τιτλοφορείται «Octopussy» είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, ενώ ανοίγει για να αποκαλύψει μια μινιατούρα χταπόδι από 18 καράτια χρυσό
Το κλοπιμαίο αντικείμενο – ένα μενταγιόν Fabergé αξίας 19.300 δολαρίωνδεν έχει ακόμη ανακτηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η αστυνομία κλήθηκε στο κοσμηματοπωλείο Partridge Jewellers στο κέντρο του Όκλαντ την περασμένη Παρασκευή και ο 32χρονος άνδρας συνελήφθη στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα. Έχει υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.
Δείτε το μενταγιόν:
We might not know who the next #JamesBond is just yet, but under strict instructions from M, join us as we take you behind the scenes to discover how @OfficialFaberge crafted the brand new Fabergé x 007 Limited Edition Octopussy Egg Objet…. https://t.co/d07sE2bwDL #Faberge pic.twitter.com/ziyNYFIzGc— The Luxury Channel (@LuxuryChannel) May 8, 2024
Το αυγό Fabergé είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοσμηματοπωλείου, και ανοίγει για να αποκαλύψει μια μινιατούρα χταπόδι από 18 καράτια χρυσό.
Discover the Fabergé x 007 capsule collection, inspired by the iconic 1983 #JamesBond film, “Octopussy.” Including a hand-crafted limited-edition egg objet, this unique collection is set to delight admirers and collectors of #Faberge and James Bond alike - https://t.co/Kx11iydG2J pic.twitter.com/CNJtPSuibU— The Luxury Channel (@LuxuryChannel) May 31, 2024
Το αυγό Octopussy, όπως ονομάζεται, είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του James Bond του 1983, η οποία επικεντρώνεται σε μια περίτεχνη ληστεία αυγών Fabergé. Κεντρικό θέμα της πλοκής της ταινίας είναι μια επιχείρηση λαθρεμπορίου κοσμημάτων που περιλαμβάνει ένα ψεύτικο αυγό Fabergé.
⚪️⚪️...Happy Easter all...Here is dir. J Glen on the first run through of the Faberge Egg scene in #Octopussy (1983) - interesting...⬇️ 😉🥂 pic.twitter.com/v85sgab3Re— Stu Only Live Tweets (@SOLTS007) April 20, 2025
Η Fabergé είναι μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία κοσμημάτων και χρυσαφικών που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερο από δύο αιώνες και είναι διάσημη για τα αυγά από πολύτιμους λίθους.
Ο ύποπτος θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με αναφορές, έχει επίσης κατηγορηθεί για την υποτιθέμενη κλοπή ενός iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου και για την κλοπή προϊόντων για γάτες και προϊόντων για την καταπολέμηση των ψύλλων αξίας 100 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας από μια ιδιωτική διεύθυνση την επόμενη μέρα.
Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας κλέφτης προσπαθεί να κλέψει κοσμήματα καταπίνοντάς τα. Νωρίτερα φέτος, ένας επίσης 32χρονος κατάπιε ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια της Tiffany & Co. συνολικής αξίας 790.000 δολάρια. Παρακολουθήθηκε στο νοσοκομείο από την αστυνομία του Ορλάντο των ΗΠΑ για αρκετές ημέρες, προτού ανακτηθούν τα αντικείμενα.
Shoutout to our detectives in the Violent Crimes Unit!— Orlando Police (@OrlandoPolice) March 21, 2025
After a long and laborious investigation involving stolen jewelry, they were able to recover over $769,000 worth of earrings swallowed by the suspect.
Detectives monitored Jaythan Gilder for more than a dozen days at… pic.twitter.com/GFoPjkCURo
Το 2014, ένας Πολωνός, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη καταπίνωντας έξι ρολόγια, ένα πιρούνι και ένα κουτάλι. Τα αντικείμενα έπρεπε να αφαιρεθούν χειρουργικά από το στομάχι του.
