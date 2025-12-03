Βίντεο-σοκ από τη Ρωσία με ντελιβερά να κλωτσάει εν ψυχρώ στο κεφάλι ηλικιωμένη
ΚΟΣΜΟΣ
Ντελιβεράς Ηλικιωμένη Επίθεση Ρωσία

Βίντεο-σοκ από τη Ρωσία με ντελιβερά να κλωτσάει εν ψυχρώ στο κεφάλι ηλικιωμένη

Η ανυποψίαστη γυναίκα έπεσε στο πάτωμα και χτύπησε εκ νέου το κεφάλι της με τον δράστη να διαφεύγει ατάραχος

Βίντεο-σοκ από τη Ρωσία με ντελιβερά να κλωτσάει εν ψυχρώ στο κεφάλι ηλικιωμένη
25 ΣΧΟΛΙΑ
Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο με τον εν ψυχρώ ξυλοδαρμό ηλικιωμένης γυναίκας από ντελιβερά στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας.

Στο βίντεο φαίνεται ένας νεαρής ηλικίας ντελιβεράς να περπατάει σε μια στοά ενώ δίπλα του βρίσκεται μια γυναίκα.

Ξαφνικά και χωρίς καμία αφορμή, ο νεαρός φαίνεται να κλωτσάει στο κεφάλι την ανυποψίαστη γυναίκα με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο πάτωμα.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, στα πλάνα, ο δράστης της επίθεσης έφυγε ατάραχος από το σημείο και αναζητείται.


Ειδήσεις σήμερα

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι

Με καυτό βίντεο η πρόσκληση της Τζένιφερ Λόπεζ στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας
25 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης