Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο βραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί
Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο βραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί
Η κατηγορία αφορούσε «προπαγανδιστική δραστηριότητα» σε βάρος του κράτους- Τον περασμένο Μάιο απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα»
Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα ερήμην σε φυλάκιση ενός έτους τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί για την κατηγορία της «προπαγανδιστικής δραστηριότητας» σε βάρος του κράτους, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του.
Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Παναχί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια και απαγόρευση συμμετοχής του Παναχί σε οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική ομάδα.
Ο δικηγόρος του σκηνοθέτη είπε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στην απόφαση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες για το τι αφορούν οι «προπαγανδιστικές δραστηριότητες»
Ο 65χρονος σκηνοθέτης, που έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν, απέσπασε τον περασμένο Μάιο τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα», στην οποία πέντε πρώην κρατούμενοι σκέφτονται αν θα εκδικηθούν έναν άνδρα που πιστεύουν ότι είναι ο πρώην δεσμοφύλακάς τους.
Ο σκηνοθέτης βρίσκεται εκτός Ιράν αυτή τη στιγμή.
Τον Νοέμβριο βρισκόταν σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεπτόμενος το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το φεστιβάλ στο Τελουράιντ για να προωθήσει την τελευταία του ταινία, που έχει επιλεγεί από τη Γαλλία ως επίσημη υποψηφιότητα για τα Όσκαρ.
