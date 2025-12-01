Ο Νίγηρας ανακοινώνει πως θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά

Κατά πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες από το μέσο ενημέρωσης LSI Africa και τη WAMAPS, ομάδα δημοσιογράφων στη δυτική Αφρική ειδικευμένη στην επικαιρότητα για ζητήματα ασφαλείας στο Σαχέλ, οχηματοπομπή που μεταφέρει κάπου 1.000 τόνους ουρανίου αναχώρησε πρόσφατα από την Αρλί, πόλη στον βορρά όπου βρίσκεται εγκατάσταση της Somaïr, με προορισμό το λιμάνι της Λομέ, της πρωτεύουσας του Τόγκο, περνώντας από την Μπουρκίνα Φάσο.Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.Στον Νίγηρα αναλογούσε το 4,7% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού ουρανίου, σύμφωνα με τους αριθμούς για το 2021 του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA).