Ο Τραμπ λέει ότι η αναστολή του ασύλου μπορεί να είναι επ' αόριστον: «Δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους»
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «μη φιλικές» διάφορες χώρες, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης υπηκοότητας από πολίτες και επιτέθηκε σε Δημοκρατική μουσουλμάνα βουλευτή
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησής του να παγώσει κάθε εξέταση αιτήσεων ασύλου «δεν έχει χρονικό όριο, αλλά μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ήδη αρκετά προβλήματα» και δεν χρειάζονται επιπλέον μεταναστευτικές ροές. «Δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.
Reporter: How long does your admin plan to pause asylum?— Acyn (@Acyn) November 30, 2025
Trump: A long time. We don’t want them. We don’t want those people. You understand that? You know why? Because many of them are no good.
Reporter: What do you mean by those people?
Trump: People from other countries are… pic.twitter.com/EzvH7WekUg
Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο «αυτούς τους ανθρώπους», απάντησε ότι αναφερόταν «σε άτομα από χώρες που δεν είναι φιλικές προς τις ΗΠΑ και χώρες που είναι εκτός ελέγχου». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πολλές από αυτές τις χώρες «είναι τριτοκοσμικές, μαστίζονται από το έγκλημα και δεν τα καταφέρνουν καλά», σημειώνοντας: «Ειλικρινά δεν χρειαζόμαστε τους ανθρώπους τους να έρχονται στη χώρα μας και να μας λένε τι να κάνουμε».
Στη συνέχεια επιτέθηκε στη Δημοκρατική μουσουλμάνα βουλευτή Ιλχάν Ομάρ, η οποία ήρθε στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας από τη Σομαλία πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες και είναι η πρώτη Σομαλοαμερικανίδα μέλος του Κογκρέσου. Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τη Σομαλία ως παράδειγμα χώρας που θεωρεί ακατάλληλη για μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
.@POTUS: "If we have criminals that came into our country, and they were naturalized maybe through Biden or somebody that didn't know what they were doing, if I have the power to do it... I would denaturalize, absolutely." pic.twitter.com/25YxjNPueq— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 30, 2025
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την απειλή ότι ενδέχεται να αφαιρέσει την υπηκοότητα από ορισμένους Αμερικανούς πολίτες. «Αν έχω την εξουσία να το κάνω — δεν είμαι βέβαιος ότι την έχω, αλλά αν την έχω — θα αφαιρούσα την υπηκοότητα», δήλωσε.
Reporter: You said that you might denaturalize American citizens?— Acyn (@Acyn) November 30, 2025
Trump: If we have criminals that came in and were naturalized through Biden or somebody that didn’t’ know what they were doing—if I have the power to do it… I would denaturalize pic.twitter.com/rRcz7e6MCS
