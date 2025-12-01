Ο Τραμπ λέει ότι η αναστολή του ασύλου μπορεί να είναι επ' αόριστον: «Δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους»
Ο Τραμπ λέει ότι η αναστολή του ασύλου μπορεί να είναι επ' αόριστον: «Δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «μη φιλικές» διάφορες χώρες,  άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης υπηκοότητας από πολίτες και επιτέθηκε σε Δημοκρατική μουσουλμάνα βουλευτή

Ο Τραμπ λέει ότι η αναστολή του ασύλου μπορεί να είναι επ' αόριστον: «Δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους»
Σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η παύση της κυβέρνησής του σε όλες τις αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου δεν έχει χρονικό όριο, επαναλαμβάνοντας σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης υπηκοότητας από ορισμένους Αμερικανούς πολίτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησής του να παγώσει κάθε εξέταση αιτήσεων ασύλου «δεν έχει χρονικό όριο, αλλά μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ήδη αρκετά προβλήματα» και δεν χρειάζονται επιπλέον μεταναστευτικές ροές. «Δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.



Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο «αυτούς τους ανθρώπους», απάντησε ότι αναφερόταν «σε άτομα από χώρες που δεν είναι φιλικές προς τις ΗΠΑ και χώρες που είναι εκτός ελέγχου». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πολλές από αυτές τις χώρες «είναι τριτοκοσμικές, μαστίζονται από το έγκλημα και δεν τα καταφέρνουν καλά», σημειώνοντας: «Ειλικρινά δεν χρειαζόμαστε τους ανθρώπους τους να έρχονται στη χώρα μας και να μας λένε τι να κάνουμε».

Στη συνέχεια επιτέθηκε στη Δημοκρατική μουσουλμάνα βουλευτή Ιλχάν Ομάρ, η οποία ήρθε στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας από τη Σομαλία πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες και είναι η πρώτη Σομαλοαμερικανίδα μέλος του Κογκρέσου. Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τη Σομαλία ως παράδειγμα χώρας που θεωρεί ακατάλληλη για μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την απειλή ότι ενδέχεται να αφαιρέσει την υπηκοότητα από ορισμένους Αμερικανούς πολίτες. «Αν έχω την εξουσία να το κάνω — δεν είμαι βέβαιος ότι την έχω, αλλά αν την έχω — θα αφαιρούσα την υπηκοότητα», δήλωσε.




