Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη να φέρει την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτή τη στιγμή

Η Ρωσία διαπραγματεύεται επί του παρόντος για την Ουκρανία μόνο με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ.

«Σε αυτό το στάδιο, μιλάμε για διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς» δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο Channel One. Σημείωσε ότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη να φέρει την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτή τη στιγμή.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το περίγραμμα σχεδίου ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά σημείωσε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα με τον Πούτιν σχετικά με τις προτάσεις.

