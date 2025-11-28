Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Κρεμλίνο: Επί του παρόντος διαπραγματευόμαστε μόνο με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία
Κρεμλίνο: Επί του παρόντος διαπραγματευόμαστε μόνο με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία
Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη να φέρει την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτή τη στιγμή
Η Ρωσία διαπραγματεύεται επί του παρόντος για την Ουκρανία μόνο με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ.
«Σε αυτό το στάδιο, μιλάμε για διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς» δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο Channel One. Σημείωσε ότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη να φέρει την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτή τη στιγμή.
Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το περίγραμμα σχεδίου ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά σημείωσε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει.
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα με τον Πούτιν σχετικά με τις προτάσεις.
«Σε αυτό το στάδιο, μιλάμε για διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς» δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο Channel One. Σημείωσε ότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη να φέρει την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτή τη στιγμή.
Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το περίγραμμα σχεδίου ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά σημείωσε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει.
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα με τον Πούτιν σχετικά με τις προτάσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα