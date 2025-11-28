Παραλύει σήμερα η Ιταλία: Πέντε συνδικάτα απεργούν κατά του προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι
Η γενική απεργία αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τη δημόσια διοίκηση, όπως και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, της πυροσβεστικής και των νοσοκομείων.
Πέντε ιταλικά αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» απεργούν σήμερα κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι για το 2026, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η γενική απεργία αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τη δημόσια διοίκηση, όπως και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, της πυροσβεστικής και των νοσοκομείων.
«Ζητάμε μαζικές επενδύσεις στη δημόσια παιδεία, στην υγεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. «Εναντιωνόμαστε στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και κύριο αίτημά μας είναι η μονιμοποίηση των έκτακτων εργαζομένων», αναφέρουν τα ιταλικά «συνδικάτα βάσης», τα οποία κρίνουν «μηδαμινές» τις αυξήσεις που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Όπως ανακοινώθηκε, οι συνδικαλιστικές αυτές ενώσεις ζήτησαν από τα μέλη τους να πάρουν μέρος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή της Ρώμης, στις 11 το πρωί ώρα Ιταλίας.
Το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας -το κεντροαριστερό Cgil- αποφάσισε κατόπιν διαπραγματεύσεων να απεργήσει ξεχωριστά, στις 12 Δεκεμβρίου.
