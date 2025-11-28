ΗΠΑ: Επανεξέταση όλων των αδειών παραμονής που έχουν χορηγηθεί σε υπηκόους κρατών που εγείρουν κίνδυνο ασφαλείας

Ο Τραμπ μετά την επίθεση Αφγανού σε δύο μέλη της εθνοφρουράς αποφάσισε να σκληρύνει περαιτέρω την αντιμεταναστευτική πολιτική του