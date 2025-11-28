ΗΠΑ: Επανεξέταση όλων των αδειών παραμονής που έχουν χορηγηθεί σε υπηκόους κρατών που εγείρουν κίνδυνο ασφαλείας
ΗΠΑ: Επανεξέταση όλων των αδειών παραμονής που έχουν χορηγηθεί σε υπηκόους κρατών που εγείρουν κίνδυνο ασφαλείας
Ο Τραμπ μετά την επίθεση Αφγανού σε δύο μέλη της εθνοφρουράς αποφάσισε να σκληρύνει περαιτέρω την αντιμεταναστευτική πολιτική του
Οι αρχές των ΗΠΑ θα αξιολογήσουν εκ νέου το σύνολο των «πράσινων καρτών» --των αδειών μόνιμης παραμονής-- τις οποίες έχουν χορηγήσει σε υπηκόους κρατών που κρίνουν πως εγείρουν κίνδυνο ασφαλείας μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον εναντίον μελών της εθνοφρουράς, το ένα εκ των οποίων, η Σάρα Μπέκστρομ, 20 ετών, υπέκυψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της USCIS, ομοσπονδιακής υπηρεσίας αρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης και ιθαγένειας, χθες Πέμπτη.
«Κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, διέταξα πλήρη, διεξοδική επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας κάθε αλλοδαπού από κάθε χώρα ανησυχίας», ανέφερε μέσω X ο Τζόσεφ Έντλοου, ο διευθυντής της USCIS.
Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο για ποιες χώρες πρόκειται συγκεκριμένα, η USCIS του προώθησε προεδρική διακήρυξη του Ιουνίου με την οποία απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ ή επιβλήθηκαν περιορισμοί στις βίζες υπηκόων 19 χωρών.
Αυτές είναι το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, το Τσαντ, το Κονγκό-Μπραζαβίλ, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν, η Υεμένη, το Μπουρούντι, η Κούβα, το Λάος, η Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα.
Ο 29χρονος ύποπτος για την επίθεση εναντίον των δυο εθνοφρουρών μερικά βήματα από τον Λευκό Οίκο επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες προχθές. Πρόκειται για Αφγανό υπήκοο, που είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA προτού μεταφερθεί στις ΗΠΑ το 2021 μαζί με την οικογένειά του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «τρομοκρατική» ενέργεια υποσχόμενος να σκληρύνει περαιτέρω την αντιμεταναστευτική πολιτική του μετά την επίθεση αυτή.
At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern.— USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025
