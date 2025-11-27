Στους 83 οι νεκροί, 250 οι αγνοούμενοι από τη φωτιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ – Ζωντανός εντοπίστηκε άνδρας στον 16ο όροφο

Κλείσιμο

Το χρονικό της τραγωδίας

Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς στο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ με τις Αρχές να μιλούν πλέονΕξαιρετικά υψηλός είναι και ο αριθμός των αγνοούμενων που πλέον ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.Τουλάχιστον ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και άλλοι 11 έχουν τραυματιστεί κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης.Ένας άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός στον 16ο όροφο ενός από τους πύργους, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση του Χονγκ Κονγκ, επικαλούμενη την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.Μία και πλέον ημέρα από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Τάι Πο, οι Αρχές λένε ότι είναιΕιδικότερα, σε τέσσερα από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος οι φλόγες έχουν σβήσει και σε τρία η κατάσβεση συνεχίζεται. Το όγδοο κτίριο δεν επηρεάστηκε από τη φωτιά.Το έργο της κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εύφλεκτων υλικών αλλά και του τεράστιου θερμικού φορτίου στα κτίρια.Εν τω μεταξύ, η προσοχή των ΑρχώνΤο συγκρότημα κατοικιών ανακαινιζόταν και στο εξωτερικό είχαν στηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και πλέγματα που ήταν εύφλεκτα και φαίνεται ότι συνέβαλαν στο να διαδοθεί ταχύτατα η πυρκαγιά. Τρεις στελέχη της κατασκευαστικής εταιρείας έχουν συλληφθεί με την υποψία ανθρωποκτονίας και «βαριάς αμέλειας».Οι πρώτες φλόγες εντοπίστηκαν γύρω στις 14:51 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 08:51 στην Ελλάδα). Περίπου την ίδια ώρα έγινε η πρώτη κλήση στην Πυροσβεστική και τα οχήματα έφτασαν μέσα σε 10 λεπτά, την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονταν από τους χαμηλούς ορόφους προς τα πάνω.Μέσα σε περίπου μία ώρα (στις 16:10) οι φωτιές είχαν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον ακόμη δύο ουρανοξύστες, αναφέρει το BBCΟι πρώτες αναφορές για νεκρό ήλθαν στις 16:41 και αφορούσαν έναν πυροσβέστη.