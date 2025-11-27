Κάλλας: Δεν έχουμε ενδείξεις πως ο Πούτιν θέλει εκεχειρία στην Ουκρανία - Ο κίνδυνος για τα μικρά κράτη

«Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση του πολέμου, τότε θα πρέπει να περιορίσουμε τον στρατό της Ρωσίας και όχι της Ουκρανίας» είπε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ μετά την τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της Ένωσης