Ο Μαμντάνι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι «δεσπότης και φασίστας»
Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είπε ότι πιστεύει όσα είχε πει για τον πρόεδρο στο παρελθόν
Δεν πέρασαν ούτε τρεις ημέρες από την απίστευτη σκηνή μέσα στο Οβάλ Γραφείο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπούσε φιλικά στο χέρι τον Ζοχράν Μαμντάνι και του έδινε το «ελευθέρας» να τον πει (ακόμη και) φασίστα και ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έκανε ακριβώς αυτό.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC ο Μαμντάνι ερωτήθηκε αν εξακολουθεί να θεωρεί τον Τραμπ απειλή για τη δημοκρατία. «Συνεχίζω να πιστεύω όλα όσα έχω πει στο παρελθόν», απάντησε ο εκλεγμένος δήμαρχος και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό στην πολιτική μας να μην αποφεύγουμε τα σημεία στα οποία διαφωνούμε».
Στην ομιλία του μετά τη νίκη του στις 4 Νοεμβρίου, ο Μαμντάνι είπε ότι η Νέα Υόρκη απέδειξε ότι μπορεί να είναι το «φως» σε μια «περίοδο πολιτικού σκοταδιού». «Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τρομάξεις έναν δεσπότη, είναι να κατεδαφίσεις τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία», είπε ο Μαμντάνι. «Έτσι, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση».
Προεκλογικά ο Τραμπ είχε καταφερθεί κατά του Μαμντάνι, λέγοντας ότι είναι «κομμουνιστής παράφρων». Ωστόσο η συνάντηση των δύο στο Λευκό Οίκο ήταν παράδοξα ομαλή, με τον Τραμπ να λέει ότι ο Μαμντάνι «μπορεί να κάνει καλή δουλειά» και ότι «θα τον βοηθήσουμε». Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε θέματα στέγασης και κόστους ζωής, εκφράζοντας την κοινή τους αγάπη για τη Νέα Υόρκη.
«Συμφωνήσαμε σε πολύ περισσότερα από ό,τι θα περίμενα», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο που μάλιστα, όπως σημειώνει ο Guardian, προσπάθησε να προστατεύσει τον καλεσμένο του από κάποιες επιθετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
