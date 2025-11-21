Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες - Δείτε βίντεο
Βιετνάμ Πλημμύρες Νεκροί Βροχοπτώσεις

Έχουν πλημμυρίσει περισσότερες από 52.000 κατοικίες, περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί

Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που πλήττουν το Βιετνάμ από το Σαββατοκύριακο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους έως τώρα, ενώ εννέα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bbc, έχουν πλημμυρίσει περισσότερες από 52.000 σπίτια, περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις περιλαμβάνουν τις παράκτιες πόλεις Hoi An και Nha Trang, καθώς και μια σημαντική ζώνη παραγωγής καφέ στα κεντρικά υψίπεδα, όπου οι αγρότες έχουν ήδη πληγεί από την καθυστέρηση της συγκομιδής λόγω των προηγούμενων καταιγίδων.

Στην επαρχία Dak Lak, τη μεγαλύτερη περιοχή καλλιέργειας καφέ της χώρας, δεκάδες χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tuoi Tre.

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Στρατιωτικές δυνάμεις και αστυνομικοί επιχειρούν για να δημιουργήσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλή μέρη.

Η επαρχία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε κύριους δρόμους και αυτοκινητόδρομους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, η κυκλοφορία σταμάτησε εντελώς μετά την κατάρρευση τμήματος του Mimosa Pass, μιας βασικής οδού πρόσβασης στη δημοφιλή τουριστική πόλη Da Lat, σε ένα φαράγγι, ενώ ένα λεωφορείο απέφυγε κατά πολύ λίγο να πέσει στο χάσμα.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί στις στέγες των σπιτιών τους, καθώς τα νερά της πλημμύρας εισχωρούν στα σπίτια τους, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια κρεμαστή γέφυρα στην επαρχία Lam Dong να αποσπάται από τα στηρίγματά της.

Ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου στο Nha Trang δήλωσε στο AFP ότι τα καταστήματά του έχουν πλημμυρίσει από περίπου ένα μέτρο νερό. «Ανησυχώ για τα έπιπλα στα εστιατόρια και τα καταστήματά μου, αλλά φυσικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Δεν νομίζω ότι το νερό θα υποχωρήσει σύντομα, καθώς η βροχή δεν έχει σταματήσει», είπε ο Bui Quoc Vinh.

Ακραία καιρικά φαινόμενα στο Βιετνάμ

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κυριαρχούν στο Βιετνάμ τους τελευταίους μήνες. Μετά τους δύο τυφώνες, Kalmaegi και Bualoi, οι οποίοι σκόρπισαν τον θάνατο και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 2 δισ. δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου.

Tον Νοέμβριο, ο τυφώνας Kalmaegi σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα στην κεντρική ακτή του Βιετνάμ, ξεριζώνοντας δέντρα, ξεριζώνοντας στέγες και σπάζοντας παράθυρα. Πολλοί στην επαρχία Dak Lak δήλωσαν ότι τα σπίτια τους είχαν καταρρεύσει ή πλημμυρίσει.

Και τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πρόσκρουση του τυφώνα Bualoi στο κέντρο και το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ. Ο τυφώνας είχε ανέμους ταχύτητας 117 χλμ/ώρα (73 μίλια/ώρα) όταν έπληξε την κεντρική περιοχή του Βιετνάμ.

Οι ειδικοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους τυφώνες να γίνονται ισχυρότεροι και πιο συχνοί.

