Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες - Δείτε βίντεο

Ακραία καιρικά φαινόμενα στο Βιετνάμ

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κυριαρχούν στο Βιετνάμ τους τελευταίους μήνες. Μετά τους δύο τυφώνες,και, οι οποίοι σκόρπισαν τον θάνατο και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές μέσα σε λίγες εβδομάδες.Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 2 δισ. δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου.Tον Νοέμβριο, ο τυφώνας Kalmaegi σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα στην κεντρική ακτή του Βιετνάμ, ξεριζώνοντας δέντρα, ξεριζώνοντας στέγες και σπάζοντας παράθυρα. Πολλοί στην επαρχία Dak Lak δήλωσαν ότι τα σπίτια τους είχαν καταρρεύσει ή πλημμυρίσει.Και τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πρόσκρουση του τυφώνα Bualoi στο κέντρο και το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ. Ο τυφώνας είχε ανέμους ταχύτητας 117 χλμ/ώρα (73 μίλια/ώρα) όταν έπληξε την κεντρική περιοχή του Βιετνάμ.Οι ειδικοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους τυφώνες να γίνονται ισχυρότεροι και πιο συχνοί.