Δίκτυο ξεπλύματος χρήματος απέκτησε έλεγχο σε τράπεζα του Κιργιστάν για να βοηθήσει τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις

Η βρετανική NCA αποκαλύπτει ότι οργανωμένα κυκλώματα που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες και τη ρωσική ελίτ χρησιμοποίησαν την Keremet Bank για να διευκολύνουν διασυνοριακές πληρωμές και να διοχετεύουν χρήματα που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία