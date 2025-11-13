Ξεμένουμε από επιλογές για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, παραδέχεται ο Ρούμπιο

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις, δεν τις επιβάλλουμε κυρώσεις και μετά δεν τις εφαρμόζουμε, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ εξαντλούν τις επιλογές τους για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, μετά και την επίθεση εναντίον των μεγαλύτερων πετρελαϊκών κολοσσών του Κρεμλίνου, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
«Δεν έχουν μείνει και πολλά να επιβάλουμε ως κυρώσεις από την πλευρά μας», δήλωσε αργά την Τετάρτη ο Ρούμπιο πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7.
«Οι κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν, ώστε να είναι σαφές ότι δεν επιβάλλουμε κυρώσεις και μετά δεν τις εφαρμόζουμε. Μας ενδιαφέρει να τις εφαρμόσουμε», πρόσθεσε ο υπουργός.
Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Οκτώβριο κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil και τις θυγατρικές τους, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, που είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στόχος ήταν να ωθήσουν τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου.
Οι κυρώσεις θα τεθούν σε πλήρη ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, αλλά αρκετές χώρες σκέφτονται ήδη να ζητήσουν εξαιρέσεις. Η Ουγγαρία έχει ήδη λάβει παράταση ενός έτους από τις ΗΠΑ, υπενθυμίζει το Politico.
Για τον ρωσικό σκιώδη στόλο, τα πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με τον σκιώδη στόλο, καθώς πολλά από αυτά συμβαίνουν σε περιοχές πολύ πιο κοντά σε αυτούς».
Η ΕΕ έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο το υγροποιημένο φυσικό αέριο της Ρωσίας, τις τράπεζες, το εμπόριο κρυπτονομισμάτων, αλλά και τον σκιώδη στόλο.
