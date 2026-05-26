Μεϊγουέδερ: Ζητά $175 εκατ. από διαχειριστή κεφαλαίων της Νέας Υόρκης για απάτες με κοσμήματα και το ιδιωτικό τζετ

«Τα γάντια βγήκαν» είπε ο δικηγόρος του διάσημου πυγμάχου για την αγωγή κατά του Τζόνα Ρέχνιτζ, ο οποίος έχει αποτελέσει χορηγό του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο





Ο σούπερ σταρ της πυγμαχίας, ο οποίος στις 27 Ιουνίου θα βρεθεί στην Αθήνα για Ντε Μπλάζιο, ο οποίος είχε κάποτε επιχειρήσει να δωροδοκήσει αστυνομικούς του Τμήματος της Νέας Υόρκης με ιερόδουλες — οργάνωσε «ένα πολυετές δόλιο σχέδιο» που αφορούσε ακίνητα, κοσμήματα και το αγαπημένο του αεροσκάφος, Gulfstream Jet, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο το όνομα «Mayweather».



«Όπως συνηθίζουν να λένε, τα γάντια βγήκαν», δήλωσε στη New York Post ο δικηγόρος του Μεϊγουέδερ, Λίο Τζέικομπς. «Αυτή η υπόθεση αφορά την αποκατάσταση όσων ανήκουν δικαιωματικά στον πελάτη μας».







Ο Ρέχνιτζ είχε περάσει χρόνια καλλιεργώντας σχέση με τον Μεϊγουέδερ, ο οποίος φέρεται να έχει κερδίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αν και ο πολυτελής τρόπος ζωής του τον έχει αφήσει κατά καιρούς με οικονομικές δυσκολίες.







Ο Ρέχνιτζ είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος το 2016 για τον ρόλο του σε σκάνδαλο διαφθοράς της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, το οποίο περιλάμβανε ιερόδουλες και ιδιωτικά αεροσκάφη. Υπήρξε επίσης ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές του Ντε Μπλάζιο, ο οποίος σε emails τον αποκαλούσε «αδελφό».



Ο Μεϊγουέδερ αναφέρει στην αγωγή του ότι ο Ρέχνιτζ απέκρυψε από εκείνον το εγκληματικό του παρελθόν, το οποίο περιλάμβανε και ξεχωριστή δικαστική απόφαση ύψους 17,7 εκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος του πρώην ισχυρού παράγοντα και του φίλου του, Άγιελ Φριστ, ο οποίος επίσης μηνύεται από τον πυγμάχο.



175 εκατομμύρια δολάρια ζημιών, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς εξελίχθηκε η φερόμενη μυστική απάτη.



Τον Ιούλιο του 2024, ο Ρέχνιτζ φέρεται να μετέφερε αυθαίρετα 7,5 εκατομμύρια δολάρια από μία από τις εταιρείες του Μεϊγουέδερ σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Φλόριντα που ανήκε στον φίλο του, Φριστ, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για μια «12μηνη επένδυση», η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε.



Έναν χρόνο αργότερα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Ρέχνιτζ σχεδίασε να μεταφέρει κοσμήματα του Μεϊγουέδερ αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο εμπόρους στο Μαϊάμι, χρησιμοποιώντας τα ως εγγύηση για δάνειο 13 εκατομμυρίων δολαρίων.



Σε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ρέχνιτζ και Μεϊγουέδερ, ένας από τους εμπόρους φέρεται να έγραψε ότι θα «αρχίσει να ρευστοποιεί τα εμπορεύματα» αν δεν λάβει σύντομα πληρωμές. «Συμφωνώ, ευχαριστώ», απάντησε αμέσως ο Ρέχνιτζ.



Ο Μέιγουεδερ αργότερα εξέφρασε την απογοήτευσή του με μήνυμα στο οποίο έγραφε: «Πάλευα από παιδί για να αποκτήσω όσα έχω και είναι λυπηρό που κάποιος θα με έφερνε σε αυτή τη θέση».



Τον Νοέμβριο του 2025, ο Ρέχνιτζ φέρεται να προέτρεψε τον Μέιγουεδερ να υπογράψει συμβόλαιο πώλησης για το ιδιωτικό αεροσκάφος, ωστόσο το όνομα του αγοραστή είχε αφεθεί κενό, σύμφωνα με την αγωγή.



Ο Μεϊγουέδερ δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποιος τελικά αγόρασε το αεροσκάφος και ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα δολάριο από την πώληση. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι «τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για υποχρέωση που σχετίζεται με μια πολυτελή Bugatti … χωρίς κανένα ποσό να καταβληθεί στον κ. Μεϊγουέδερ».



Άλλες κατηγορίες εις βάρος του Ρέχνιτζ περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι έδωσε εντολή σε δικηγόρο να μεταφέρει αποζημίωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων από διακανονισμό ακινήτου σε εταιρεία-βιτρίνα φίλου του στη Φλόριντα και ότι υπεξαίρεσε για τον εαυτό του το μισό από παράνομο δάνειο 16 εκατομμυρίων δολαρίων.



Email του Ιανουαρίου από τον Ρέχνιτζ φέρεται επίσης να δείχνει ότι το σχέδιό του επρόκειτο να συνεχιστεί, με το 20% σχεδόν 4 εκατομμυρίων δολαρίων από διανομές χαρτοφυλακίου ακινήτων του Μεϊγουέδερ στο Μανχάταν να καταλήγει απευθείας στον ίδιο.