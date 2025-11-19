Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική
«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του, πάνω από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.
«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ύστερα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο Ερντογάν έχει προτείνει διάφορα σχήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των μεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας.
