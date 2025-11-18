Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά drones με κατεύθυνση της Μόσχα
Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά drones με κατεύθυνση της Μόσχα
Ανεστάλη η λειτουργία των δύο μεγαλύτερων αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα δύο ουκρανικά drones που είχαν πορεία προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν, και η ρωσική υπηρεσία αερομεταφορών ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βνούκοβο - το δεύτερο μεγαλύτερο της Μόσχας - ανέστειλε τη λειτουργία του.
Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται επί τόπου, τόνισε ο Σομπιάνιν με ανάρτηση στο Telegram.
Σύμφωνα με το Reuters, τη λειτουργία του ανέστειλε προσωρινά και το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Μόσχας, Σερεμέτιεβο.
