«Μόνο οι ολιγάρχες μπορούν να πείσουν τον Πούτιν να υποχωρήσει» - Τι λέει ο Φινλανδός πρόεδρος για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο Τραμπ δοκίμασε το καρότο με τον Πούτιν και δεν του βγήκε, τώρα είμαστε στη φάση του μαστιγίου με τις κυρώσεις, είπε ο Αλεξάντερ Στουμπ στο Politico
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προχωρήσουν σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων προκειμένου να πλήξουν τη ρωσική βιομηχανία και να οδηγήσουν τελικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, σε συνέντευξή του στο Politico. Παράλληλα, τόνισε πως μόνο οι ολιγάρχες στη Ρωσία, που μπορεί να πιεστούν οικονομικά από τις κυρώσεις, μπορούν να επηρεάσουν τον Πούτιν στο ζήτημα τερματισμου΄του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Στουμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκμεταλλευτεί ακόμη και ένα παιχνίδι γκολφ με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να τον πιέσει να ακολουθήσει αυστηρότερη γραμμή απέναντι στη Μόσχα, ανέφερε ότι πλέον ήρθε η ώρα η Ουάσινγκτον να αυξήσει την οικονομική πίεση. Όπως είπε, ο Τραμπ «είτε επιλέγει το καρότο είτε το μαστίγιο. Δοκίμασε το καρότο στην Αλάσκα και στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν. Και όταν συνειδητοποίησε ότι οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και δεν ενδιαφέρονται για ειρήνη, στράφηκε στο μαστίγιο».
«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση του μαστιγίου», πρόσθεσε ο Στουμπ. «Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι κυρώσεις — το πακέτο κυρώσεων στη Γερουσία των ΗΠΑ».
Ο Φινλανδός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ευρύ σχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο διαθέτει ισχυρή διακομματική στήριξη στη Γερουσία, αλλά είχε παγώσει εν αναμονή της προεδρικής έγκρισης. Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα ήταν «εντάξει για εκείνον», δίνοντας ώθηση στους γερουσιαστές να το προωθήσουν τη Δευτέρα.
Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες — τη Rosneft και τη Lukoil — κίνηση την οποία ο πρόεδρος της Φινλανδίας υποδέχτηκε με ικανοποίηση.
Ο Στουμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ κινούνται σωστά προς την κατεύθυνση του σχεδίου, δεδομένης της άρνησης του Πούτιν να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός. «Το μόνο άτομο που ακούει ο Πούτιν είναι ένας ολιγάρχης», είπε χαρακτηριστικά. «Αν λοιπόν οι ολιγάρχες στη Ρωσία καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οικονομικά η κατάσταση είναι υπερβολικά περίπλοκη, τότε ίσως αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα».
Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, για απευθείας ευρωπαϊκή εμπλοκή στις συνομιλίες με τον Πούτιν, ο Στουμπ απάντησε: «Όποτε έρθει η στιγμή για άμεσες συνομιλίες —και κάποια στιγμή θα έρθει— θα πρέπει να γίνει με συντονισμό».
Προς το παρόν, δήλωσε ικανοποιημένος που οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ηγετικό ρόλο. «Αν μπορούμε να συμβάλουμε … να μεσολαβήσουμε, να συνομιλήσουμε με τους Ουκρανούς, τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους, αυτό είναι αρκετά καλό», είπε, τονίζοντας ότι μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη είναι σημαντικότερη από την ευρωπαϊκή προβολή.
«Η κατάπαυση του πυρός δεν βρίσκεται στο τραπέζι»
Για τις πιθανότητες κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, ο Στουμπ εμφανίστηκε απαισιόδοξος. Υπενθύμισε ότι είχε πιέσει να υπάρξει προθεσμία γύρω στο Πάσχα, πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, και ξανά πριν από τη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 22–23 Νοεμβρίου.
«Μετά από όλα αυτά, και διαβάζοντας το κλίμα αυτή τη στιγμή, απλώς δεν βλέπω να υπάρχει πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε. Ο καλύτερος τρόπος να έρθει πιο κοντά μια τέτοια εξέλιξη, είπε, είναι να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία και η στήριξη προς την Ουκρανία.
