Βουλγαρία: Εξεταστική επιτροπή για τον Τζορτζ Σόρος

Η επιτροπή του βουλγαρικού κοινοβουλίου με τίτλο «Ad-hoc Επιτροπή για την εξέταση των δραστηριοτήτων των Τζορτζ και Αλεξάντερ Σόρος και των ιδρυμάτων τους στην επικράτεια της Βουλγαρίας» αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα τις εργασίες της