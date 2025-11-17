Λούβρο: Κλείνει προληπτικά γκαλερί με ελληνικά κεραμικά λόγω προβλημάτων στατικότητας

Το μουσείο αναστέλλει τη λειτουργία χώρου με ελληνικά κεραμικά λόγω φθορών σε κολώνες που στηρίζουν τον επάνω όροφο της αίθουσας - Η γκαλερί θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες