Λούβρο: Κλείνει προληπτικά γκαλερί με ελληνικά κεραμικά λόγω προβλημάτων στατικότητας
Το μουσείο αναστέλλει τη λειτουργία χώρου με ελληνικά κεραμικά λόγω φθορών σε κολώνες που στηρίζουν τον επάνω όροφο της αίθουσας - Η γκαλερί θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες
Το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/11), ότι προχωρά στο προληπτικό κλείσιμο της γκαλερί Καμπάνια (Campana), η οποία φιλοξενεί εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική, έπειτα από έλεγχο στατικότητας που εντόπισε προβλήματα σε συγκεκριμένες κολώνες του ιστορικού κτηρίου.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του μουσείου, η γκαλερί θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες. Ο έλεγχος έδειξε «συγκεκριμένη αδυναμία σε ορισμένες κολώνες που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα προβλήματα συνδέονται με την περίπλοκη αρχιτεκτονική της πτέρυγας και τις εκτεταμένες διαρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1930. Οι κολώνες που ενισχύουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου στη νότια πτέρυγα παρουσιάζουν σημεία αστάθειας, καθιστώντας αναγκαία τη διεξαγωγή πρόσθετων ερευνών.
Η Γκαλερί Καμπάνια βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Σάλι, στο ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος. Ο χώρος ακριβώς από πάνω της, ο οποίος χρησιμοποιείται ως γραφεία, έχει ήδη χαρακτηριστεί από το μουσείο ως δομικά επιβαρυμένος. Τα 65 άτομα που εργάζονταν εκεί θα μεταφερθούν προσωρινά σε άλλους τομείς.
Η ανακοίνωση δεν σχετίζεται με τη μεγάλη ληστεία που σημειώθηκε πρόσφατα, ωστόσο έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που δέχεται ο οργανισμός για τα κενά ασφαλείας του. Στις 19 Οκτωβρίου, τετραμελής συμμορία εισέβαλε στο μουσείο, χρησιμοποιώντας σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να φτάσει στην Πινακοθήκη Απόλλων. Οι δράστες παραβίασαν παράθυρο, έσπασαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και άρπαξαν γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, διαφεύγοντας με σκούτερ.
Ήδη από τον Ιανουάριο, η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις φθορές στο εσωτερικό του πρώην βασιλικού παλατιού, το οποίο πέρυσι δέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Σε εσωτερικό σημείωμά της προειδοποιούσε για αυξανόμενες ζημιές σε αρκετούς χώρους, με ορισμένες περιοχές να μην είναι πλέον στεγανές και άλλες να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας — παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση πολύτιμων έργων τέχνης.
🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Après les problèmes de sécurité, une galerie de NEUF SALLES doit désormais être FERMÉE d’urgence au Louvre en raison d’un risque d’EFFONDREMENT.— Bastion (@BastionMediaFR) November 17, 2025
L’un des espaces les plus prestigieux du musée, la galerie Campana, qui abrite une collection… pic.twitter.com/vflFH5V0Xt
LOUVRE : Le musée du #Louvre annonce la fermeture au public de la galerie Campana, ensemble de neuf salles, en raison d'une "fragilité" de l'édifice, concernant des "poutres portant les planchers" du deuxième étage de l'aile sud du quadrilatère Sully (communiqué du musée… pic.twitter.com/2Bo07jl231— Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 17, 2025
