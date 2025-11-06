Η έκθεση για το Μουσείο του Λούβρου: Ελλείψεις στην ασφάλεια, αδυναμίες και αναγκαίες αναβαθμίσεις
Το μουσείο θα χρειαστεί χρόνια για να διορθώσει τα προβλήματα ασφαλείας - Τι εντόπισε το πόρισμα
Το Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία ξεκίνησε έναν έλεγχο ασφαλείας πριν από μια δεκαετία, ωστόσο οι προτεινόμενες αναβαθμίσεις δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το 2032, όπως ανέφερε η έκθεση του κρατικού ελεγκτικού γραφείου που συντάχθηκε πριν από τη θεαματική ληστεία που έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα.
Η ληστεία, κατά την οποία τέσσερις ληστές κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα εκατομμυρίων ευρώ, έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του πιο επισκέψιμου μουσείου του κόσμου ως φύλακα των αμέτρητων έργων του. Οι αρμόδιοι παραδέχτηκαν ότι η ασφάλεια δεν ήταν επαρκής.
Αν και έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε τέσσερις υπόπτους για τη συμμετοχή τους στη ληστεία, τα κλοπιμαία παραμένουν άφαντα.
Αποσπάσματα της έκθεσης, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είχαν ήδη διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης λίγες μέρες μετά τη ληστεία. Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το 39% των δωματίων του μουσείου είχε κάμερες το 2024, ενώ ο έλεγχος ασφαλείας που ξεκίνησε το 2015, ο οποίος αποκάλυψε ότι το μουσείο δεν παρακολουθούνταν επαρκώς ή δεν ήταν προετοιμασμένο για κρίση, οδήγησε σε διαγωνισμό για έργα ασφαλείας μόλις στα τέλη του περασμένου έτους.
«Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο, σύμφωνα με το μουσείο, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το 2032» ανέφερε η έκθεση. Επισημαίνεται ότι η αδυναμία του μουσείου να αναβαθμίσει τις υποδομές του επιδεινώθηκε από υπερβολικές δαπάνες για την αγορά έργων τέχνης, εκ των οποίων μόνο το ένα τέταρτο εκτίθεται στο κοινό, καθώς και από τα σχέδια ανακαίνισης μετά την πανδημία, την αναποτελεσματικότητα και τη φοροδιαφυγή με τα εισιτήρια, σύμφωνα με το Reuters.
Η έκθεση παρέχει 10 συστάσεις, περιλαμβανομένων της μείωσης των αγορών έργων τέχνης, της αύξησης των τιμών εισιτηρίων και της αναβάθμισης της ψηφιακής υποδομής και της διακυβέρνησης του μουσείου.
«Η χρόνια έλλειψη επενδύσεων στα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση της εσωτερικής ελεγκτικής λειτουργίας, η οποία παραμένει υποανάπτυκτη για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου», ανέφερε ο επικεφαλής του ελεγκτικού γραφείου, Πιερ Μοσκοβίτσι, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Η κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό καμπανάκι: ο ρυθμός [των αναβαθμίσεων ασφαλείας] είναι μακράν ανεπαρκής», δήλωσε ο Μοσκοβίτσι, προσθέτοντας ότι οι αρχές τώρα συνειδητοποιούν ότι άκουσαν αυτά τα καμπανάκια.
Ο ίδιος τόνισε ότι το Λούβρο διαθέτει επαρκή κεφάλαια για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις και «τώρα πρέπει να το κάνει χωρίς καθυστερήσεις». Μετά τη ληστεία, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι το Λούβρο θα εισαγάγει επιπλέον μέτρα ασφαλείας, όπως συσκευές αποτροπής εισβολής και φραγμούς κατά των επιθέσεων με οχήματα στους κοντινούς δημόσιους δρόμους, μέχρι το τέλος του έτους.
Η διευθύντρια του Λούβρου, Λόρενς ντε Καρς, δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει τις περισσότερες από τις συστάσεις του ελεγκτικού γραφείου, αλλά τόνισε ότι το σχέδιο μακροπρόθεσμης μεταμόρφωσης του μουσείου είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν τα δομικά του προβλήματα.
