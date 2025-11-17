Βροχοπτώσεις και πλημμύρες στο δυτικό Ιράν εν μέσω της χειρότερης ξηρασίας των τελευταίων δεκαετιών

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ιράν προειδοποίησε για έντονα καιρικά φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών σε έξι δυτικές επαρχίες - Τις προηγούμενες ώρες οι αρχές προχώρησαν σε ενέργειες ακόμη και για τεχνητή πρόκληση βροχής λόγω της ξηρασίας