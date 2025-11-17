Αυτόχθονας στη Βραζιλία δολοφονήθηκε υπερασπιζόμενος την περιοχή του

Ο δολοφονηθείς, ηλικίας 36 ετών σύμφωνα με το CIMI, χτυπήθηκε από «σφαίρα στο κεφάλι».Σύμφωνα με το υπουργείο, σχηματίστηκε ομάδα εργασίας την 3η Νοεμβρίου για να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή «σε διενέξεις για εκτάσεις γης στις οποίες εμπλέκονται αυτόχθονες στην πολιτεία Μάτου Γκρόσου ντο Σουλ».Στη Βραζιλία, οι προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων είναι άβατα, που το κράτος οφείλει να προστατεύει από ανθρώπους που επιδίδονται σε παράνομη υλοτομία ή λαθρεμπόριο ξυλείας, χρυσωρύχους κι ανθρώπους που εκμεταλλεύονται αγροτικές εκτάσεις και θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα κτήματα αποψιλώνοντας δάση.Ειδικοί θεωρούν τις προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων κυματοθραύστη της αποψίλωσης των δασών, που συμβάλλουν κατά συνέπεια στον αγώνα εναντίον της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, καθώς η βλάστηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απορρόφηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.Σύμφωνα με έκθεση του CIMI, 211 αυτόχθονες δολοφονήθηκαν το 2024 στη χώρα της νότιας Αμερικής, στην πλειονότητά τους στο πλαίσιο διενέξεων για εκτάσεις γης.