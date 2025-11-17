Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Αυτόχθονας στη Βραζιλία δολοφονήθηκε υπερασπιζόμενος την περιοχή του
Η επίθεση, που διαπράχτηκε από περίπου 20 βαριά οπλισμένους άνδρες, είχε ακόμη αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλα τέσσερα μέλη της φυλής Γκουαρανί Καϊόουα
«Αυτόχθονας Γκουαρανί Καϊόουα δολοφονήθηκε υπερασπιζόμενος την περιοχή του», ανέφερε μέσω X η υπουργός Αυτοχθόνων Λαών Σόνια Γκουαζαζάρα.
Hoje mais um parente indígena Guarani Kaiowá foi assassinado em Pyelito Kue, Mato Grosso do Sul, na defesa de seu território. Não dá mais pra suportar tamanha violência contra povos que simplesmente lutam pela vida.— Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) November 16, 2025
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της, η επίθεση διαπράχτηκε χθες τα ξημερώματα (τοπική ώρα) σε προστατευόμενη περιοχή αυτοχθόνων στην Ιγκουατεμί, στην πολιτεία Μάτου Γκρόσου ντο Σουλ (κεντροδυτικά).
«Όλοι οι θάνατοι είναι απαράδεκτοι», όμως «αυτός καταγράφτηκε ενώ ο κόσμος συζητά και αρχίζει να αναγνωρίζει τη σημασία των αυτοχθόνων λαών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που απασχολεί την COP30, δείχνοντας ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ανακωχή στον διωγμό των υπερασπιστών του κλίματος», πρόσθεσε η κ. Γκουαζαζάρα.
Todas as mortes são inaceitáveis e essa acontece ao mesmo tempo em que o mundo discute e já percebe a importância dos povos indígenas para a mitigação da crise climática debatida na COP30, infelizmente mostrando que não existe trégua na perseguição aos defensores do clima.— Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) November 16, 2025
Η COP30, η σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, που διεξάγεται από την περασμένη Δευτέρα στην πόλη Μπελέμ (βόρεια), στον Αμαζόνιο, έχει σημαδευτεί από διαδηλώσεις αυτοχθόνων.
Σύμφωνα με το αυτοχθονικό αποστολικό συμβούλιο (CIMI), οργάνωση που συνδέεται με την ρωμαιοκαθολική εκκλησία, η επίθεση, που διαπράχτηκε από «περίπου 20 βαριά οπλισμένους άνδρες», είχε ακόμη αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλα τέσσερα μέλη της φυλής Γκουαρανί Καϊόουα.
A Polícia Federal investiga um ataque armado que matou um indígena Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul. Segundo a Funai, 20 pessoas armadas atacaram comunidade no município de Iguatemi.— GloboNews (@GloboNews) November 17, 2025
➡ Assista na #GloboNewsMais: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/BN4Fj1vfBM
Σύμφωνα με το υπουργείο, σχηματίστηκε ομάδα εργασίας την 3η Νοεμβρίου για να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή «σε διενέξεις για εκτάσεις γης στις οποίες εμπλέκονται αυτόχθονες στην πολιτεία Μάτου Γκρόσου ντο Σουλ».
Στη Βραζιλία, οι προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων είναι άβατα, που το κράτος οφείλει να προστατεύει από ανθρώπους που επιδίδονται σε παράνομη υλοτομία ή λαθρεμπόριο ξυλείας, χρυσωρύχους κι ανθρώπους που εκμεταλλεύονται αγροτικές εκτάσεις και θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα κτήματα αποψιλώνοντας δάση.
Ειδικοί θεωρούν τις προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων κυματοθραύστη της αποψίλωσης των δασών, που συμβάλλουν κατά συνέπεια στον αγώνα εναντίον της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, καθώς η βλάστηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απορρόφηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με έκθεση του CIMI, 211 αυτόχθονες δολοφονήθηκαν το 2024 στη χώρα της νότιας Αμερικής, στην πλειονότητά τους στο πλαίσιο διενέξεων για εκτάσεις γης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones
Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr