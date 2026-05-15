Προετοιμαζόμαστε για νέο πόλεμο με το Ιράν, λέει το Ισραήλ: «Σύντομα θα μάθουμε την τελική απόφαση του Τραμπ»
Ως θέμα ωρών παρουσίασε την αποκάλυψη των προθέσεων του προέδρου Ισραηλινός αξιωματούχος στο Κανάλι 12
Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Κανάλι 12.
«Οι Αμερικανοί κατανοούν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, ενώ εξήγησε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κάνει προετοιμασίες για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου.
«Προετοιμαζόμαστε για μάχες που θα διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα σε 24 ώρες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
Για την ώρα είναι σε ισχύ εκεχειρία με το Ιράν, ενώ συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις με ανταλλαγή προτάσεων, χωρίς ως τώρα ορατό αποτέλεσμα.
