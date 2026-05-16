Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη, δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός, οι αρχές δεν βλέπουν μέχρι στιγμής εγκληματική ενέργεια
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Παρασκευής. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Μανχάταν, όταν ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα της Παρασκευής (01:00 τα ξημερώματα Σαββάτου, ώρα Ελλάδας).
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δημοσίευσε η New York Post, δείχνουν το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στη διασταύρωση, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.
Στη συνέχεια, το όχημα προσέκρουσε σε βαν που ήταν σταθμευμένο μπροστά από κουρείο και ακολούθως έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων που καθόταν έξω από το κατάστημα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο St. Luke’s Hospital.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.
Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε στη σύλληψη του 61χρονου οδηγού του οχήματος.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ διερευνάται αν υπήρξε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή άλλη αιτία που οδήγησε στο δυστύχημα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, η αστυνομία εκτιμά σε αυτή τη φάση ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ή τρομοκρατική ενέργεια. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
BREAKING: 3 Critical After Vehicle Crashes Onto Manhattan Sidewalk, Strikes Group Outside Bar— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 15, 2026
Three people were critically injured after a driver crashed onto a sidewalk on Amsterdam Avenue Thursday evening, striking a group gathered outside a bar on the Upper West Side.… pic.twitter.com/3hEozzifE9
Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγόςΑπό το δυστύχημα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ τρεις άνδρες ηλικίας 36, 44 και 51 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά.
