«Μύρισαν» Χριστούγεννα στο Παρίσι: Φωταγωγήθηκε η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Μύρισαν» Χριστούγεννα στο Παρίσι: Φωταγωγήθηκε η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έως τις 4 Ιανουαρίου, οι φωτισμοί θα ενεργοποιούνται καθημερινά από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα (και έως τη 01:00 τα Σαββατοκύριακα), ενώ κάθε ώρα θα πραγματοποιείται πεντάλεπτο φωτεινό σόου
Η διάσημη λεωφόρος των Ηλύσιων Πεδίων (Champs-Elysees) του Παρισιού φόρεσε τα γιορτινά της ενόψει των Χριστουγέννων.
Για 49 ημέρες, η διαδρομή δύο χιλιομέτρων από την Πλατεία Κονκόρντ έως την Αψίδα του Θριάμβου θα φωτίζεται από ένα εξελιγμένο σύστημα LED συνδεδεμένο με τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή εορταστική ατμόσφαιρα.
Η τελετή για τον φωτισμό της Champs-Elysees την Κυριακή, συνοδεύτηκε από μουσικό πρόγραμμα, το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες.
Αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση της Καναδής τραγουδίστριας Σάρλοτ Κάρντιν. Μετά την ερμηνεία του τραγουδιού της «Tant pis pour elle», δήλωσε ότι το να τραγουδά κανείς «στην ομορφότερη λεωφόρο του κόσμου» είναι «το ίδιο μαγικό όσο φαίνεται».
Δείτε βίντεο:
Έως τις 4 Ιανουαρίου, οι φωτισμοί θα ενεργοποιούνται καθημερινά από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα (και έως τη 01:00 τα Σαββατοκύριακα), ενώ κάθε ώρα θα πραγματοποιείται πεντάλεπτο φωτεινό σόου, το οποίο θα «απαντά» στο γνωστό νυχτερινό λαμπύρισμα του Πύργου του Άιφελ.
Επιπλέον, τα 400 δέντρα της λεωφόρου θα αναπαράγουν μια πρωτότυπη παράσταση κάθε βράδυ, με στόχο να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους περίπου 300.000 επισκέπτες που περνούν καθημερινά από το σημείο κατά την περίοδο των γιορτών.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο:
Ce soir, Charlotte Cardin a illuminé les Champs-Élysées avec une performance exclusive pour le lancement des Illuminations 2025. 🎇— France 3 Paris/Ile-de-France (@France3Paris) November 16, 2025
Un moment suspendu au cœur de la plus belle avenue du monde. pic.twitter.com/FUkwov7ELC
Top départ pour les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/CRlbGs8JXA— BFMTV (@BFMTV) November 16, 2025
Δείτε φωτογραφίες:
