Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου: Συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στη Γάζα.
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εφαρμογή της εκεχειρίας και την ανταλλαγή κρατουμένων, ενώ αναφέρθηκαν και στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες για την περαιτέρω σταθεροποίηση της Συρίας, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας στην περιοχή.
