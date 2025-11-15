Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου: Συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εφαρμογή της εκεχειρίας και την ανταλλαγή κρατουμένων, ενώ αναφέρθηκαν και στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα