Ο Ράμα τσακώθηκε με ρεπόρτερ του CNN και του Politico για την επένδυση στη Σβέρνιτσα: Υβριδικός πόλεμος και fake news

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αλβανός πρωθυπουργός αμφισβήτησε επανειλημμένα τις πληροφορίες που παρουσιάζονται για το τουριστικό project, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο έργο





Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αλβανός πρωθυπουργός αμφισβήτησε επανειλημμένα τις πληροφορίες που παρουσιάζονται για το τουριστικό project, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο έργο και ότι οι εικόνες και τα σενάρια που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν προϊόν παραπληροφόρησης.



υβριδικού πολέμου». Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο δημοσιογράφος του CNN επιχείρησε να διευκρινίσει αν το σχέδιο έχει «παγώσει» ή συνεχίζεται, επικαλούμενος



Ο Ράμα αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Θέλετε να με ακούσετε ή απλώς θέλετε να μιλήσετε;», επιμένοντας ότι η έρευνα δεν αφορά το ίδιο το επενδυτικό σχέδιο, αλλά έναν από τους ιδιοκτήτες γης που συμμετείχαν σε συναλλαγή πώλησης ιδιωτικής έκτασης.



Ο Αλβανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η επενδυτική ομάδα δεν αποτελείται μόνο από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, αλλά και από άλλους επενδυτές, ενώ υποστήριξε ότι για το σχέδιο έχουν επιστρατευθεί κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κοινότητας.



Απόσπασμα από τη συνέντευξη και την στιχομυθία μεταξύ του Αλβανού πρωθυπουργού και του δημοσιογράφου του CNN:



Έντι Ράμα: Ακούστε, σας ευχαριστώ που δείξατε αυτό το βίντεο, επειδή είναι ακριβώς το πορτρέτο κάποιου που είναι παραπληροφορημένος ή μέρος αυτών που παραπληροφορούν. Γιατί, πρώτα απ 'όλα, δεν υπάρχει κανένα έργο. Μιλάτε για ένα έργο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από ψευδείς εικόνες που δημιουργούνται και διανέμονται στα κοινωνικά δίκτυα στην Αλβανία, επειδή βρισκόμαστε σε έναν υβριδικό πόλεμο.







Δημοσιογράφος: Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, το έργο δεν θα συνεχιστεί;



Έντι Ράμα: Και πάλι, δεν υπάρχει ακόμη κανένα έργο. Δεν υπάρχει κανένα έργο.



Δημοσιογράφος: Θέλω να σας ακούσω, κύριε πρωθυπουργέ, αλλά προσπαθώ να διευκρινίσω...



Έντι Ράμα: Θέλεις να με ακούσεις ή απλώς θέλεις να μιλήσουμε;



Δημοσιογράφος: Θέλω να σας ακούσω, αλλά προσπαθώ να διευκρινίσω για τους τηλεθεατές μας. Μας κατηγορείτε για ψευδείς ειδήσεις και προσπαθώ να καταλάβω αν το έργο συνεχίζεται ή έχει σταματήσει. Διότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Politico, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς στην Αλβανία έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτό το έργο. Πώς μπορεί το έργο να συνεχιστεί υπό αυτές τις συνθήκες;



Έντι Ράμα: Και πάλι, δεν θέλεις να ακούσεις. Είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα. Δεν σου επιτίθεμαι. Σου λέω την αλήθεια. Και μέχρι να μου δείξεις το έργο, πρέπει να με ακούσεις, γιατί δεν υπάρχει έργο.



Για τη δημιουργία αυτού του έργου, η ομάδα, η οποία αποτελείται όχι μόνο από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, αλλά και από άλλους ιδιαίτερα σεβαστούς επενδυτές, έχει προσλάβει πέντε από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο σήμερα: Kengo Kuma από την Ιαπωνία, Bjarke Ingels από τη Δανία, Emre Arolat από την Τουρκία, K-Studio από την Ελλάδα, Jean Nouvel από τη Γαλλία.



Συνεργάζονται με κορυφαίους περιβαλλοντικούς μηχανικούς και ειδικούς σε θέματα κοινωνικού αντίκτυπου. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων έχει επίσης αναλάβει την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.



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Οι άνθρωποι αξίζουν να ζουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, όπου μπορούν να απολαμβάνουν τη φύση και ταυτόχρονα να της δείχνουν σεβασμό.



Άρα το έργο δεν υπάρχει ακόμα. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Καταλαβαίνεις;



Και ας τελειώσω.



Δημοσιογράφος: Σας ακούω, κύριε πρωθυπουργέ.



Έντι Ράμα: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, επειδή αναφέρατε το Politico και είπατε ότι υπάρχει έρευνα κατά της διαφθοράς. Αυτά είναι ψευδή νέα. Η έρευνα αφορά έναν από τους ιδιοκτήτες της γης. Είναι ιδιωτική γη και ένας από τους ιδιοκτήτες πούλησε το ακίνητο, το οποίο αγοράστηκε μέσω απολύτως διαφανών τραπεζικών συναλλαγών.



Σε έντονη αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συνέντευξη του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα στο CNN International, με αφορμή τις αντιδράσεις γύρω από το υπό συζήτηση επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή Σβέρνιτσα.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αλβανός πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότικαι ότι οι«Δεν υπάρχει κανένα έργο. Μιλάτε για ένα έργο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από ψευδείς εικόνες που δημιουργούνται και διανέμονται στα κοινωνικά δίκτυα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράμα, κάνοντας λόγο για φαινόμενα «». Η ένταση κορυφώθηκε ότανεπικαλούμενος δημοσιεύματα του Politico σχετικά με έρευνα της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς στην Αλβανία Ο Ράμα αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «», επιμένοντας ότι η έρευνα δεν αφορά το ίδιο το επενδυτικό σχέδιο, αλλά έναν από τους ιδιοκτήτες γης που συμμετείχαν σε συναλλαγή πώλησης ιδιωτικής έκτασης.Ο Αλβανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η επενδυτική ομάδα δεν αποτελείται μόνο από τον, αλλά και από άλλους επενδυτές, ενώ υποστήριξε ότι για το σχέδιο έχουν επιστρατευθεί κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κοινότητας.: Ακούστε, σας ευχαριστώ που δείξατε αυτό το βίντεο, επειδή είναι ακριβώς το πορτρέτο κάποιου που είναι παραπληροφορημένος ή μέρος αυτών που παραπληροφορούν. Γιατί, πρώτα απ 'όλα, δεν υπάρχει κανένα έργο. Μιλάτε για ένα έργο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από ψευδείς εικόνες που δημιουργούνται και διανέμονται στα κοινωνικά δίκτυα στην Αλβανία, επειδή βρισκόμαστε σε έναν υβριδικό πόλεμο.Όσον αφορά το έργο…: Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, το έργο δεν θα συνεχιστεί;: Και πάλι, δεν υπάρχει ακόμη κανένα έργο. Δεν υπάρχει κανένα έργο.: Θέλω να σας ακούσω, κύριε πρωθυπουργέ, αλλά προσπαθώ να διευκρινίσω...: Θέλεις να με ακούσεις ή απλώς θέλεις να μιλήσουμε;: Θέλω να σας ακούσω, αλλά προσπαθώ να διευκρινίσω για τους τηλεθεατές μας. Μας κατηγορείτε για ψευδείς ειδήσεις και προσπαθώ να καταλάβω αν το έργο συνεχίζεται ή έχει σταματήσει. Διότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Politico, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς στην Αλβανία έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτό το έργο. Πώς μπορεί το έργο να συνεχιστεί υπό αυτές τις συνθήκες;: Και πάλι, δεν θέλεις να ακούσεις. Είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα. Δεν σου επιτίθεμαι. Σου λέω την αλήθεια. Και μέχρι να μου δείξεις το έργο, πρέπει να με ακούσεις, γιατί δεν υπάρχει έργο.Για τη δημιουργία αυτού του έργου, η ομάδα, η οποία αποτελείται όχι μόνο από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, αλλά και από άλλους ιδιαίτερα σεβαστούς επενδυτές, έχει προσλάβει πέντε από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο σήμερα: Kengo Kuma από την Ιαπωνία, Bjarke Ingels από τη Δανία, Emre Arolat από την Τουρκία, K-Studio από την Ελλάδα, Jean Nouvel από τη Γαλλία.Συνεργάζονται με κορυφαίους περιβαλλοντικούς μηχανικούς και ειδικούς σε θέματα κοινωνικού αντίκτυπου. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων έχει επίσης αναλάβει την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Επειδή η πρόκληση δεν είναι να χτίσουμε μια πόλη. Η πρόκληση δεν είναι να ρίξουμε τσιμέντο πάνω στα κεφάλια των φλαμίνγκο. Η πρόκληση είναι να αποδείξουμε ότι η ανάπτυξη και η φύση όχι μόνο μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά ότι η φύση και η ανάπτυξη χρειάζονται η μία την άλλη.Οι άνθρωποι αξίζουν να ζουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, όπου μπορούν να απολαμβάνουν τη φύση και ταυτόχρονα να της δείχνουν σεβασμό.Άρα το έργο δεν υπάρχει ακόμα. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Καταλαβαίνεις;Και ας τελειώσω.: Σας ακούω, κύριε πρωθυπουργέ.: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, επειδή αναφέρατε το Politico και είπατε ότι υπάρχει έρευνα κατά της διαφθοράς. Αυτά είναι ψευδή νέα. Η έρευνα αφορά έναν από τους ιδιοκτήτες της γης. Είναι ιδιωτική γη και ένας από τους ιδιοκτήτες πούλησε το ακίνητο, το οποίο αγοράστηκε μέσω απολύτως διαφανών τραπεζικών συναλλαγών.

Η έρευνα αφορά αυτό το ζήτημα. Δεν αφορά την επένδυση. Δεν αφορά το έργο. Δεν αφορά τον Κούσνερ. Δεν αφορά τον Τραμπ. Δεν αφορά κανένα από τα πράγματα που προστίθενται σε αυτό το μείγμα για να δημιουργηθεί η εντυπωσιακή είδηση ​​ότι η Αλβανία είναι ένα μέρος όπου σκοτώνουμε φλαμίνγκο.