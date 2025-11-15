Ο Τραμπ σε επαφές με Ταϊλάνδη και Καμπότζη για τον τερματισμό των συγκρούσεων στα σύνορα
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνομιλεί και με τη Μαλαισία για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είχε τηλεφωνικές επαφές με την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη σε μια προσπάθεια επίλυσης των πρόσφατων συγκρούσεών τους», ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Λευκός Οίκος.
Ο Τραμπ «είναι επίσης σε επαφή με τη Μαλαισία προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορα μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης.
Την Τρίτη, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη, την οποία συνυπέγραψε στα τέλη Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από έκρηξη νάρκης σε παραμεθόρια περιοχή.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για την απόφαση που έλαβε η Μπανγκόκ, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι προχώρησε πρόσφατα σε ναρκοθέτηση περιοχών κατά μήκος των συνόρων με την Ταϊλάνδη.
Η συμφωνία εκεχειρίας είχε βάλει τέλος σε πέντε ημέρες εχθροπραξιών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, κατά τις οποίες τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 άμαχοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός. Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα διευθετούσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο βασιλείων για την οριοθέτηση των συνόρων τους. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ήταν οι φονικότερες από τις εχθροπραξίες της περιόδου 2008-2011 που είχαν ως απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.
