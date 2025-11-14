Με πυραύλους Neptune η Ουκρανία χτύπησε τη Ρωσία εκεί που πονάει: Στο λιμάνι Νοβοροσίσκ - «Φρένο» στην εξαγωγή 2,2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως

Στρατηγικό πλήγμα στη Μόσχα πέτυχε τα ξημερώματα το Κίεβο, την ώρα που η ουκρανική πρωτεύουσα δεχόταν νέες επιθέσεις - Η αεροπορική επιδρομή στο ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι φρέναρε τις εξαγωγές και έπληξε την «καρδιά» της οικονομικής μηχανής του Πούτιν