Με πυραύλους Neptune η Ουκρανία χτύπησε τη Ρωσία εκεί που πονάει: Στο λιμάνι Νοβοροσίσκ - «Φρένο» στην εξαγωγή 2,2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Πετρέλαιο Μαύρη Θάλασσα πύραυλοι κρουζ

Με πυραύλους Neptune η Ουκρανία χτύπησε τη Ρωσία εκεί που πονάει: Στο λιμάνι Νοβοροσίσκ - «Φρένο» στην εξαγωγή 2,2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως

Στρατηγικό πλήγμα στη Μόσχα πέτυχε τα ξημερώματα το Κίεβο, την ώρα που η ουκρανική πρωτεύουσα δεχόταν νέες επιθέσεις - Η αεροπορική επιδρομή στο ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι φρέναρε τις εξαγωγές και έπληξε την «καρδιά» της οικονομικής μηχανής του Πούτιν

Με πυραύλους Neptune η Ουκρανία χτύπησε τη Ρωσία εκεί που πονάει: Στο λιμάνι Νοβοροσίσκ - «Φρένο» στην εξαγωγή 2,2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως
252 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια στοχευμένη επίθεση στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας, τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Ουκρανία κατάφερε να πλήξει καίρια την «καρδιά» της ρωσικής οικονομίας, διακόπτοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και ανεβάζοντας τις τιμές του αργού.

Η διακοπή της ροής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στις ρωσικές οικονομικές υποδομές, περιορίζοντας την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της επιχείρηση.

Η επίθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των πετρελαϊκών εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς οι έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου. Με πυραύλους κρουζ Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τερματικούς σταθμούς και αγωγούς.


Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα.

Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.



Η επίθεση αυτή έδειξε τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας να πλήξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές και να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Η καταστροφή των υποδομών αυτών έχει άμεσες συνέπειες, καθώς πλήττει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ρωσικής οικονομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουκρανία συνέχισε να στοχεύει και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, προσπαθώντας να αναχαιτίσει τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας.


Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ζημιές σε λιμάνια, σιτηρά και εμπορευματοκιβώτια στο Νοβοροσίσκ, ενώ ένα πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι υπέστη ζημιές, με τρία μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται.

Η καταστροφή αυτή, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους, απαιτεί άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση των ζημιών, με περισσότερους από 170 ανθρώπους και 50 μονάδες εξοπλισμού να αναλαμβάνουν δράση για την κατάσβεση πυρκαγιών και την αποκατάσταση των υποδομών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν

Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε

«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
252 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης