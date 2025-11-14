Ουκρανικοί πύραυλοι Neptune έπληξαν το λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας - Βίντεο

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας, η οποία εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω του γειτονικού τερματικού σταθμού Γιούζναγια Οζερέεβκα, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου για λίγες ώρες και στη συνέχεια τις επανέλαβε όταν άρθηκε ο αεροπορικός συναγερμός, ανέφεραν πηγές.Σχεδιάζει να εξάγει 1,45 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυτόν τον μήνα από τον τερματικό σταθμό Γιούζναγια Οζερέεβκα, που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα (9 μίλια) νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ.Τα συντρίμμια από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν στο έδαφος του ρωσικού τερματικού σταθμού σιτηρών NKHP, ο οποίος λειτουργούσε κανονικά, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον γενικό διευθυντή Γιούρι Μεντβέντεφ.Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η σημερινή επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα ελλιμενισμένο πλοίο, πολυκατοικίες και μια αποθήκη πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, τραυματίζοντας τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου.Η Delo, μια ομάδα μεταφορών και logistics, δήλωσε ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Νοβοροσίσκ, αλλά οι δραστηριότητές της συνεχίστηκαν κανονικά.Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey δήλωσε ότι ένας γερανός υπέστη ζημιές, όπως και πολλά εμπορευματοκιβώτια. Ανέφερε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δίπλα στον τερματικό σταθμό υπέστη παράπλευρες ζημιές, ενώ κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε καθώς είχαν βρει καταφύγιο σε ένα ασφαλές σημείο συγκέντρωσης μέσα στο πλοίο.Τα φορτία ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του τερματικού Τσεσκάρις του Νοβοροσίσκ ανήλθαν συνολικά σε 3.22 εκατομμύρια τόνους , ή 761.000 βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές. Για τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ο αριθμός αυτός ήταν 24.716 εκατομμύρια τόνοι.Οι πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι συνολικά 1.794 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων πετρελαίου εξήχθησαν μέσω του Νοβοροσίσκ τον Οκτώβριο και οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου στο διάστημα Ιανουαρίου- Οκτωβρίου ανήλθαν σε 16.783 τόνους.Σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου, η ουκρανική επίθεση έπληξε δύο προβλήτες πετρελαίου στο Τσεσκάρις. Η ζημιά προκλήθηκε στον προβλήτα 1 και προβλήτα 1Α, τα οποία χειρίζονται δεξαμενόπλοια χωρητικότητας εκτοπίσματος 40.000 τόνων και 140.000 τόνων αντίστοιχαΔύο από τις πηγές ανέφεραν ότι το πετρελαιοφόρο Arlan με σημαία Σιέρα Λεόνε επλήγη επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης.«Το Νοβοροσίσκ υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ.«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περισσότεροι από 170 άνθρωποι και 50 μονάδες εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν αντιμετώπισαν τις συνέπειες της επίθεσης, σβήνοντας γρήγορα τις πυρκαγιές και παρέχοντας βοήθεια στους κατοίκους», είπε ο ίδιος.Τρία μέλη του πληρώματος του σκάφους που καταστράφηκε νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Κοντράτιεφ.Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργότερα ότι η πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Τσεσκάρι, ο οποίος διαχειρίζεται εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, είχε κατασβηστεί.Οι παράκτιες κατασκευές είχαν επίσης υποστεί ζημιές, δήλωσαν, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες.Η ανακοίνωση της ουκρανικής πλευράς ανέφερε ότι προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτές τις λεπτομέρειες.