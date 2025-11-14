Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Κατά των χτυπημάτων στα πλοία των εμπόρων ναρκωτικών οι Αμερικανοί
Ένας στους πέντε Αμερικανούς θα υποστήριζε την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με στρατιωτικά μέσα
Δημοσκόπηση από το Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων στις ΗΠΑ αντιτίθεται στη δολοφονία υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών από τον αμερικανικό στρατό χωρίς δικαστική διαδικασία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Axios, το 29% των Αμερικανών δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις στρατιωτικές δολοφονίες χωρίς τη συμμετοχή δικαστή ή δικαστηρίου. Το 51% δήλωσαν ότι αντιτίθενται ενώ οι υπόλοιποι ήταν αβέβαιοι.
Το 58% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις δολοφονίες αλλά μόνο το 8% των Δημοκρατικών.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες 20 επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί περίπου 80 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.
Οι επιθέσεις, τις οποίες δεν έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, έχουν προκαλέσει την καταδίκη και των δύο κομμάτων αλλά και από ηγέτες της Νότιας Αμερικής.
Πάντως, πληροφορίες θέλουν τον Τραμπ να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεων σε χερσαίους στόχους.
Το 46% των Αμερικανών δήλωσε ότι εγκρίνει τον χαρακτηρισμό των καρτέλ ναρκωτικών ως ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων και την έγκριση στρατιωτικής δράσης. Εν τω μεταξύ, το 21% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με στρατιωτική δύναμη.
Η δημοσκόπηση σε 1.200 ενήλικες διεξήχθη μεταξύ 7 και 12 Νοεμβρίου. Το περιθώριο σφάλματος είναι +/-3 ποσοστιαίες μονάδες για όλους τους ενήλικες και +/-5 με 6 μονάδες για άλλες ομάδες.
