Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισραηλινή αεροπορική επίθεση
Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν απόψε γειτονιά στη Δαμασκό, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν συριακά μέσα ενημέρωσης ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ λίγο πριν υπήρξαν αναφορές ότι ακούστηκε μια έκρηξη.
